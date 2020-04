TCR Europe: Kent aggiunge Oschersleben e Zolder al suo programma

La pandemia di Coronavirus ha costretto Lewis Kent a rivedere i programmi della stagione 2020, dove sarà impegnato sia in TCR Europe Series che in TCR UK Championship.

L'inglese aveva già annunciato la sua partecipazione al primo round della serie continentale, quello previsto a Spa-Francorchamps l'1-3 maggio, rinviato però a luglio proprio a causa dei problemi di Covid-19.

L'appuntamento sulle Ardenne resta nella lista di gare di Kent, che però ha deciso di incrementare il suo impegno nel TCR Europe aggiungendo anche le gare di Oschersleben (24-26 giugno) e Zolder (11-13 settembre).

Il portacolori del team Essex & Kent Motorsport condurrà la sua Hyundai i30 N TCR sia in Germania che nelle due tappe in Belgio, oltre che in patria per gli eventi di Oulton Park, Snetterton, Thruxton e Donington.

"Attualmente siamo fermi a livello nazionale, per cui abbiamo avuto modo di rivedere il nostro programma 2020 - ha scritto Kent sui social - Ovviamente tutto resta in forse aspettando ulteriori sviluppi della situazione, ma vogliamo ringraziare tutti per il sostegno, sperando di rivederci in pista al più presto".