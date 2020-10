TCR Europe, Jelmini rinuncia a Spa: "Troppi contagi, prudenza"

Felice Jelmini e la PMA Motorsport hanno deciso di non prendere parte al weekend del TCR Europe in quel di Spa-Francorchamps, visto l'incremento dei contagi di Coronavirus.

Una scelta molto sofferta che però il pilota lombardo e il team diretto da Paolo Ansaloni hanno dovuto prendere obbligatoriamente dopo ragionamenti a tutto tondo su una situazione che si sta rivelando sempre più allarmante.

"Dopo l'aumento esponenziale di contagi che si sono verificati nel nostro paese e anche altrove in Europa, ci siamo consultati con varie persone addette ai lavori ed esperti in materia prima di prendere ufficialmene la decisione", spiega Jelmini a Motorsport.com con grandissimo rammarico, a poche ore da quella partenza fissata per le Ardenne con una grande motivazione.

"Non ci sentiamo di rischiare noi come team, ma vogliamo anche rispettare gli altri nostri colleghi e avversari, proveniendo noi stessi da una zona a rischio. Dispiace, chiaramente; correre a Spa-Francorchamps era un sogno per me, come pilota, e per tutta la squadra, ma in una situazione del genere bisogna procedere più con la testa che con il cuore".

Una scelta quindi triste, ma doverosa per Jelmini, che comunque non esclude di salire nuovamente sulla sua Hyundai i30 N per altre tappe di rilievo internazionale.

"Non escludiamo altri appuntamenti, ma per il momento bisogna gestire la situazione in maniera tranquilla e senza andare a rischiare. Fra l'altro, dobbiamo portare a termine la stagione nel TCR Italy nel migliore dei modi, per cui non era nemmeno intelligente compromettere questo impegno".