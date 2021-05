TCR Europe, Jelmini carico: "Al Paul Ricard per fare bene"

A tre settimane dal primo round stagionale del TCR Europe dello Slovakia Ring, Felice Jelmini è pronto ad indossare nuovamente tuta e casco questa settimana per affrontare il secondo dei sette doppi appuntamenti della serie europea, di scena sul tracciato del Paul Ricard.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing, al volante della nuova Hyundai Elantra N TCR, si presenta ai nastri di partenza dell’appuntamento transalpino con la decima posizione in campionato (22 punti), ottenuta proprio in Slovacchia, dove in qualifica ha raggiunto l’accesso alla Q2 ed il nono posto sullo schieramento.

Nella prima manche invece è riuscito a raggiungere l’ottavo posto, nonostante sia stata la sua prima uscita su questo circuito. Nella seconda delle due gare si è avviato dalla prima fila a seguito dell’inversione della griglia, ma ha gradualmente perso terreno non riuscendo ad inserirsi nella top-10.

“Sono molto motivato per questo fine settimana - ha dichiarato Jelmini - Ho corso su questo tracciato nel 2018 con la Clio Cup in occasione del weekend della Formula 1, dove sono riuscito anche a salire sul podio. Sono certo che anche questa volta la nostra vettura sarà competitiva e andrà forte. Rimango concentrato e punto a fare una bella gara, ma come sempre il verdetto è in mano alla pista”.

