TCR Europe e DSG Endurance cominceranno solo a settembre

La stagione 2020 della TCR Europe Serie non inizierà prima di settembre, dopo la pandemia di Coronavirus ha obbligato gli organizzatori del campionato europeo turismo a rivedere nuovamente il calendario.

Le decisioni prese dai vari governi dei paesi del Vecchio Continente hanno inevitabilmente costretto a riprogrammare l'intero piano per quest'anno, che già aveva visto lo spostamento del primo round di Spa-Francorchamps a metà luglio.

Proprio il Belgio è una di quelle nazioni che hanno scelto di vietare gli eventi di massa fino al termine di agosto, così come Olanda e Germania. Questo ha comportato un ulteriore spostamento della gara che si terrà sulle Ardenne (in supporto alla 24h del GT World Challenge), ma anche la cancellazione di Oschersleben, che si aggiunge al già saltato Red Bull Ring, non potendo trovare date sostitutive.

Anche il Paul Ricard è attualmente in bilico, poiché l'appuntamento francese sarebbe fissato ail 18-19 luglio, motivo per cui le negoziazioni in merito sono in corso d'opera. Nel caso anche la Francia non potesse essere reinserita nel programma, si cercherà una alternativa.

Per tamponare la mancanza di eventi si è deciso di aggiungere all'elenco Jarama, con data da definire. Per ora le uniche certezze (seppur provvisorie dovendo capire l'evolversi della situazione legata al COVID-19) sono Zolder, Monza e Barcellona.

Lo stesso identico discorso vale anche per il TCR DSG Europe, ossia la serie endurance organizzata in compartecipazione da ACI Sport e Gruppo Peroni Race.

Niente da fare per Spa-Francorchamps (che era prevista sopra) ed Imola, si salterà pure Misano e si proverà a cominciare a settembre con il weekend del 5-6 a Brno.

Nel frattempo si lavorerà per definire un nuovo calendario.

TCR Europe Series, nuovo calendario 2020

Zolder: 11-13 settembre

Monza: 25-27 settembre

Barcellona: 9-11 ottobre

Spa-Francorchamps: TBA

Le Castellet (o altro posto): TBA

Jarama: TBA