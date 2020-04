TCR Europe: due gomme gratis a chi fa più punti nelle SIM Racing

Saranno gomme Yokohama il premio da sfruttare nella stagione 2020 della TCR Europe Series per tutti i piloti che si imporranno nel campionato SIM Racing che scatterà nel weekend.

Come annunciato alcune settimane fa, la serie turismo europea si darà agli Esports in questo periodo di pandemia di Coronavirus, aprendo le iscrizioni ai piloti veri che scenderanno in pista non appena sarà possibile.

Per invogliare la partecipazione, il promoter ha deciso di istituire un premio da utilizzare sul serio e in questo senso la scelta è ricaduta sugli pneumatici ufficiali della competizione.

Alla fine di ogni evento targato TCR Europe SIM Racing, chi avrà totalizzato più punti non pagherà due gomme Yokohama fra quelle consentite nel numero massimo del regolamento. Il concorrente che svetterà nel primo appuntamento virtuale potrà utilizzarle nel primo round stagionale della categoria previsto dal calendario, proseguendo così per tutto l'anno.

Coloro che avranno la meglio sui rivali nei round Esports 6 e 7 potranno avere le coperture per il sesto europeo previsto.

Nel caso in cui il pilota che ha ottenuto il maggior numero di punti in un evento SIM Racing non dovesse competere nel TCR Europe 2020 reale, le due gomme gratuite verranno assegnate al migliore classificato tra i concorrenti della vera serie.

"Abbiamo voluto collegare i due progetti, Esports e TCR Europe reale, per dare maggior risalto e pepe a quello virtuale - ha dichiarato il responsabile del campionato, Paulo Ferreira - Abbiamo voluto sottoporre ai team alcune opzioni su risultati di qualifiche e griglia, che naturalmente non dessero eccessivo impatto nella realtà. Tutti però hanno rifiutato che potessero essere toccati i risultati, scegliendo invece di avere un paio di gomme gratuite fra quelle consentite. Abbiamo capito e accettato la loro posizione".