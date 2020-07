TCR Europe: Comtoyou conferma una Audi per Nicolas Baert

Come era stato annunciato già ad aprile, Nicolas Baert correrà con la Comtoyou Racing la stagione 2020 del TCR Europe.

Il 19enne è figlio del proprietario della squadra belga, Jean-Michel Baert, e durante questi mesi è stato protagonista della SIM Racing Series del campionato turismo europeo proprio come portacolori di Comtoyou.

Con la compagine del padre, Baert guiderà la Audi RS 3 LMS che ha già avuto modo di provare in occasione della 24h di Portimão di un mese fa assieme a Tom Coronel e Nathanael Berthon, suoi colleghi di marchio che saranno impegnati nel WTCR e con cui ha centrato il podio in Portogallo.

"Sono ansioso di cominciare la stagione e questa nuova esperienza - ha detto Baert, la cui livrea verrà scelta mediante un concorso sui social - Ho già avuto modo di provare l'Audi RS 3 LMS sulla maggior parte delle piste che affronteremo quest'anno, mi sento a mio agio con la vettura e ho ottenuto degli ottimi tempi".

"L'anno scorso ero in F4 e venendo dalle monoposto dovrò sicuramente affinare il mio stile di guida alla categoria, famigliarizzare con le corse turismo e la trazione anteriore. E' un bel cambiamento, ma sta avvenendo molto tranquillamente. L'obiettivo è imparare il più possibile e veocemente, sarei già contento di entrare in Q2 e andare costantemente a punti, ambendo alla Top5".

In primavera la Comtoyou Racing aveva confermato la propria presenza alla serie con quattro Audi, due delle quali in collaborazione con il Team Brabant. Una delle altre due doveva essere per Gilles Magnus, che però è stato "spostato" nel WTCR, come reso noto la settimana scorsa.