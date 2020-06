TCR Europe: Clairet Sport conferma anche la Peugeot di Colombani

Alla fine saranno quattro le Peugeot che il Team Clairet Sport schiererà in tutta la stagione 2020 della TCR Europe Series.

La squadra francese, in collaborazione con Peugeot Sport, aveva già annunciato a febbraio la presenza di tre 308 TCR per i fratelli Teddy e Jimmy Clairet, più il confermato Stéphane Ventaja.

E' notizia di oggi che si unirà al terzetto anche Gilles Colombani, anch'esso visto in azione con la compagine di Clamart nel corso del 2019.

"Siamo lieti di poter confermare il nostro programma 2020 facendo un ulteriore passo avanti nonostante la difficile situazione dovuta alla pandemia di Coronavirus - ha dichiarato il Team Principal, Jean-Marie Clairet - Saranno mesi molto impegnativi per noi quelli che ci aspettano, visto che avremo da pensare pure al campionato francese, ma possiamo contate sul supporto del reparto clienti di Peugeot Sport, che ci fornirà un ingegnere e un camion coi ricambi in ogni evento".

"La Peugeot 308 ha delle piccole evoluzioni e presto andremo in pista per i primi test. Dopo una buona prima stagione nel TCR Europe nel 2019, nella quale abbiamo imparato tanto, ci sentiamo molto più preparati per affrontare la grande competizione che c'è in questa serie. L'obiettivo per tutti i nostri piloti è mostrare progressi e ottenere dei buoni risultati".