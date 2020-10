TCR Europe: Baldan porta al debutto la nuova Cupra di Elite a Spa

Nicola Baldan fa il suo ritorno nel mondo del TCR questo weekend a Spa-Francorchamps, dove è in programma l'appuntamento del TCR Europe.

Il veneto, che era stato in azione nella serie turismo continentale per le gare di Le Castellet e Monza del 2018, ha raggiunto un accordo con la Elite Motorsport per portare al debutto nella serie la nuovissima Cupra Leon Competición.

La squadra diretta da Nicola Novaglio ha finalmente avuto la macchina spagnola che aveva ordinato già da parecchio tempo e avrebbe dovuto schierare nel TCR Italy, provata a Vallelunga in uno shakedown il mese scorso.

Per Baldan si tratta invece del ritorno al turismo, dato che nel 2017 vinse il titolo tricolore con la Cupra della Pit Lane Competizioni, passando l'anno seguente alla Hyundai, con la quale vinse una gara prima di incappare nello sfortunato incidente di Imola che gli procurò la frattura alla clavicola.

Il 38enne nella passata stagione ha invece provato il salto nel GT Italiano con la Mercedes di Antonelli Motorsport, aggiungendo una apparizione nel TCR DSG Endurance con la Volkswagen della Pit Lane, mentre in quella corrente è impegnato in Porsche Carrera Cup Italia.