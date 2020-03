TCR DSG Europe, ecco format e punteggi delle gare endurance 2020

Il nuovo TCR DSG Europe ha svelato quale sarà il proprio format per la stagione 2020, che vedrà la serie correre quattro eventi assieme al TCR Italy Endurance.

Il campionato endurance è riservato alle vetture dotate di cambio di serie DSG, quindi quelle del Gruppo Volkswagen (Audi, Cupra e Volkswagen) e si svilupperà in sette round in totale.

Dopo le Prove Libere, tutti i concorrenti prenderanno parte ai 45' di Qualifica dividendosi l'impegno della guida nell'arco della sessione. Verrano presi i tempi cronometrati di tutti e fatta una media dei migliori, che stilerà la griglia di partenza per la gara.

Questa sarà di 120' e il via con partenza lanciata. Sono obbligatori due pit-stop da 4' l'uno per cambio gomme, rifornimento e alternanza dei piloti, con l'ultimo di questi che dovrà guidare per un minimo di 35' fino alla bandiera a scacchi.

I punteggi vengono assegnati alla Top15 con 40 punti al vincitore, poi 35-30-27-24-21-18-15-13-11-9-7-5-3-1 per i successivi arrivati al traguardo.

Per quanto riguarda i titoli in palio, avremo quello assoluto per i piloti, uno per i rookie Under21, uno per le donne (nel caso in cui ce ne siano almeno 3 iscritte) e uno per i team.

Infine c'è da segnalare che l'appuntamento di Misano è stato posticipato di una settimana (4-5 luglio) e sarà gara di supporto al GT World Challenge Europe - Sprint Cup.

Calendario 2020 TCR DSG Endurance

1-3 maggio - Spa-Francorchamps (solo Europe)

30-31 maggio - Imola

13-14 giugno - Vallelunga (solo Italy)

3-5 luglio - Misano

5-6 settembre - Brno (solo Europe)

3-4 ottobre - Mugello

14-15 novembre - Barcellona