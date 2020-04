Mat'o Homola completa la rosa della BRC per il TCR Europe 2020

E' Mat'o Homola il secondo pilota che correrà con il BRC Racing Team nella stagione 2020 del TCR Europe.

La squadra di Cherasco, che aveva già annunciato l'ingaggio di Daniel Nagy per condurre la prima delle sue due Hyundai i30 N nella serie turismo europea, completa così la line-up di quest'anno ingaggiando lo slovacco.

Il 26enne ha dato conferma dell'accordo con BRC questa mattina in una conferenza stampa andata in diretta sui social network personali, vista l'impossibilità di incontrare gente causa pandemia di Coronavirus, che oltretutto ha rinviato l'inizio di stagione a settembre.

“Sono felice di annunciare che farò parte del BRC Racing Team per la stagione 2020 del TCR Europe - spiega Homola, il quale continuerà a condurre una i30 N dopo che l'anno scorso lo avevamo visto in azione con quella della Target Competition - Abbiamo lavorato insieme per la prima volta nella stagione inaugurale dei FIA Motorsport Games a fine 2019, ed ho subito capito che era il team gusto per me. Hanno un approccio professionale, molta esperienza, mi sono sentito a casa. Per questo ho scelto BRC Racing Team per la stagione 2020".

"Le mie capacità di pilota, questo team e la migliore auto TCR sul mercato, la Hyundai i30 N TCR sono, secondo me, una combinazione vincente. Il mio obiettivo per la stagione 2020 è la vittoria del titolo TCR Europe, e sono sicuro che insieme a BRC Racing Team lotteremo strenuamente per conquistarlo”.

Gabriele Rizzo, Team Principal del BRC Racing Team, ha aggiunto: “Con Mat'o ci siamo incontrati da avversari nel WTCR 2018 e abbiamo avuto la prima felice collaborazione lo scorso anno ai FIA MotorSport Games. Averlo nella nostra squadra che parteciperà al TCR Europe è una grande notizia. Il nostro team è così in grado di schierare due vetture, anche in Europa, entrambe condotte da piloti di alto livello. Siamo estremamente soddisfatti e non vediamo l’ora di iniziare”.