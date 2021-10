Ghermandi debutta con una Cupra nel TCR Europe a Barcellona

Prima uscita per Giacomo Ghermandi nel TCR Europe, quando la serie turismo continentale approderà a Barcellona per il gran finale di stagione 2021 questo fine settimana.

Il 36enne bolognese, che ha cominciato a fare le prime esperienze proprio quest'anno nel TCR Eastern Europe, salirà a bordo di una Cupra Leon Competición preparata dalla Lema Racing.

“E' una stagione di apprendistato, ma sto migliorando gara dopo gara - commenta Ghermandi - Nel TCR Eastern Europe ho sfiorato il podio alcune volte e la settimana scorsa sono stato a Monza per la Coppa Italia Turismo TCR dove ho combattuto per la Pole Position".

"Non vedo l'ora di essere a Barcellona con i piloti del TCR Europe e mettermi a confronto con professionisti quali Mikel Azcona e Tom Coronel, che sono fra i miei preferiti".

L'emiliano ha già capito che il mondo delle corse turismo TCR è quello che fa per lui, ma al momento non ha ancora deciso cosa farà nel 2022, per il quale è ancora nella classica fase dello sfogliare la margherita.

"Intanto non vedo l'ora di andare in Spagna e lottare in pista per ottenere il miglior risultato possibile. La macchina è veloce e il team molto ben preparato, quindi siamo pronti!"

"Per l'anno prossimo stiamo valutando diverse opzioni, come continuare nel TCR Eastern Europe, rimanere a casa e iscrivermi al TCR Italy, oppure fare un salto nel TCR Europe".

