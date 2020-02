Daniel Lloyd ancora sulla Honda del Brutal Fish Racing Team

Daniel Lloyd ci riprova e anche nel 2020 darà l'assalto al titolo del TCR Europe con il Brutal Fish Racing Team.

Il 27enne britannico ha rinnovato l'accordo con la squadra slovacca per correre con la Honda Civic Type R con cui lo scorso anno aveva provato la rimonta nei confronti dei leader, dato che era stato costretto a saltare i primi due round del campionato.

Lloyd si è sempre mostrato veloce con l'auto costruita dalla JAS Motorsport vincendo e arrivando a podio, dunque quest'anno sarà sicuramente uno dei favoritissimi.

“Sono al settimo cielo per il rinnovo con Brutal Fish Racing Team - ha commentato Lloyd - E' successo tutto molto prima di quel che mi aspettavo, per cui sono contentissimo. Lo scorso anno abbiamo debuttato nella serie con ottimi risultati, è un campionato molto impegnativo pieno di piloti di classe mondiale, è stato bello potersela giocare con loro. Ho vinto due gare e centrato quattro podi negli ultimi tre eventi, per cui vorrei continuare a cavalcare l'onda. La continuità è sempre importante, solo una volta mi è capitato di prendere parte per due stagioni di fila ad un campionato con stessa auto del medesimo team, dunque sono molto grato a Martin Ryba per l'occasione che mi ha concesso. Siamo diventati amici e non vedo l'ora di ricominciare il lavoro".