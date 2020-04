Comtoyou Racing schiera quattro Audi in TCR Europe nel 2020

Saranno quattro le Audi schierate dalla Comtoyou Racing nella stagione 2020 della TCR Europe Series, che come sappiamo non partirà prima di settembre dopo i rinvii a causa della pandemia di Coronavirus.

Nonostante la diffusione del famigerato Covid-19, la squadra belga ha lavorato per tutto l'inverno fino all'ultimo momento disponibile per prepararsi al meglio in vista dell'avventura nella serie turismo europea, svolgendo una marea di test con le sue RS 3 LMS.

Sulla prima di queste viene confermato Gilles Magnus, portando avanti la collaborazione con il RACB National Team; nel 2019 il giovane virgulto belga seguito dalla federazione del suo paese ha ottenuto ottimi risultati, tant'è che già ad inizio 2020 era già stato annunciato il rinnovo.

La seconda Audi andrà invece nelle mani di Nicolas Baert, ragazzino reduce dalla prima esperienza con MP Motorsport in Formula 4 spagnola.

Per quanto riguarda le altre due vetture, è stata avviata una collaborazione con il Team Brabant, che più avanti annuncerà i propri concorrenti e punta anche ad avere un'ulteriore Audi in pista in alcuni eventi.

Tutti i piloti della squadra diretta da François Verbist prenderanno parte anche alla serie virtuale ufficiale TCR SIM Racing.