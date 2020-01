Marciello nell'equipaggio della Mercedes GruppeM a Bathurst

La Mercedes-AMG ha annunciato tutti gli altri suoi piloti che saranno presenti alla 12h di Bathurst il weekend del 31 gennaio-2 febbraio, fra i quali c'è anche Raffaele Marciello.

Al primo evento dell'Intercontinental GT Challenge era già arrivata la conferma della presenza di Shane Van Gisbergen, Jamie Whincup e Maximilian Götz con la #888 di Classe PRO del team Triple Eight Race Engineering, che per altro schiererà anche l'equipaggio di PRO Am formato da Nick Foster, Anton De Pasquale e dai fratelli Sam e Yasser Shahin sulla #777 griffata The Bend Motorsport Park.

Quattro sono invece le altre Mercedes in azione sul Mount Panorama, prima delle quali da tenere d'occhio sarà senz'altro quella #999 del Team GruppeM Racing con sopra "Lello", Maximilian Buhk e Felipe Fraga, anch'essi a caccia del successo in categoria PRO.

Nella medesima Classe avremo anche la AMG GT3 #77 di Yelmer Buurman, Maro Engel e Luca Stolz preparata dal Team Craft-Bamboo Black Falcon.

Tornando alla PRO Am, la SunEnergy1 Racing si occuperà della #75 condotta da Kenny Habul, Dominik Baumann, Martin Konrad e David Reynolds, mentre Patrick Assenheimer e Sergej Afanasiev sono i primi due piloti scelti dalla Black Falcon per la sua #46, in attesa di capire chi sarà il terzo loro collega.

"Non vediamo l'ora di essere a Bathurst e cominciare la stagione 2020 dell'IGTC - ha dichiarato Stefan Wendl, Capo di Mercedes-AMG Customer Racing - Il circuito del Mount Panorama promette un grande spettacolo e con uno schieramento così ricco l'evento sarà ancor più di prestigio. Nel 2019 abbiamo ottenuto ottimi risultati in questa serie chiudendo al secondo posto sia nella classifica piloti che in quella costruttori".

"E' ovvio che quest'anno vogliamo finire al primo e per farcela abbiamo delle line-up di concorrenti e squadre molto forti. Siamo consapevoli che nell'IGTC ci sono i migliori piloti e marchi del mondo e ogni anno affrontiamo una sfida davvero durissima nella lotta per il titolo. Ma è esattamente quello che vogliamo e auguro a tutti il meglio in una stagione elettrizzante!"