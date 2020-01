Intercontinental GT: Lamborghini con Caldarelli, Mapelli e Lind

La Lamborghini sarà presente all'intera stagione 2020 dell'Intercontinental GT Challenge con una Huracán GT3 Evo che verrà schierata dall'Orange1 FFF Racing Team by ACM.

La Casa del Toro di Sant'Agata Bolognese ha quindi scelto la squadra che l'ha portata al successo nel Blancpain l'anno scorso, scegliendo come piloti Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Dennis Lind.

Il primo impegno sarà con la 12h di Bathurst in Australia (30 gennaio-2 febbraio) - gara di debutto per una Lamborghini sul Mount Panorama - per poi proseguire con 24h di Spa, 10h di Suzuka, 8h di Indianapolis e 9h di Kyalami.

“Dopo un grande 2019 affronteremo un'altra enorme sfida quest'anno facendo un importante passo avanti - ha dichiarato il proprietario del team Fu Songyang - Assieme ai nostri partner Lamborghini Squadra Corse ed Orange1 approdiamo in quella che è la massima categoria con l'Intercontinental GT Challenge. Da un certo punto di vista, abbiamo già vinto in Asia nel 2018 ed Europa nel 2019, per cui il 2020 può essere l'occasione di ripeterci".

“Sinceramente credo che questa sia una sfida molto impegnativa e seria, il livello di competizione è altissimo e rappresenteremo uno dei marchi più importanti. Scegliere Andrea, Dennis e Marco credo sia stato il modo naturale per portare avanti il progetto iniziato l'anno scorso, sono i migliori piloti coi quali affrontare una nuova avventura".

Armando Donazzan, Presidente di Orange1, ha aggiunto: "Voglio ringraziare Lamborghini Squadra Corse e FFF Racing Team per averci dato l'opportunità di prendere parte a questa importante nuova sfida. Con grande entusiasmo, determinazione e passione, quest'anno abbiamo deciso di alzare ancora l'asticella confrontandosi a livello mondiale con l'International GT Challenge. Credo che disponiamo delle risorse tecniche e dei migliori piloti, quali sono Andrea, Marco e Dennis, per fare bene".