Intercontinental GT: cancellata la 10h di Suzuka ad agosto

La 10h di Suzuka, secondo round dell'Intercontinental GT Challenge 2020, è stata ufficialmente cancellata a causa della pandemia di Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

La notizia era nell'aria e ampiamente prevedibile, con il promoter SRO Motorsport e Mobilityland Corporation (società che gestisce il tracciato del Sol Levante ) che hanno comunque fatto di tutto per trovare una soluzione e recarsi in Giappone il weekend del 21-23 agosto.

Purtroppo non si è potuto far altro che rinunciare, visto che per tutta l'estate il paese dovrà osservare rigide restrizioni sugli spostamenti, anche perché un posticipo è risultato impossibile da attuare visti i fitti calendari che andranno ad affrontare team e piloti nella seconda parte dell'anno.

"Abbiamo deciso di cancellare la 10h di Suzuka poiché molti team provengono dall'Europa e altre parti del mondo - ha dichiarato Kaoru Tanaka, Presidente di Mobilityland Corporation - Era anche prevista una sfilata delle vetture nel centro città, che lo scorso anno aveva avuto grandissimo successo, ma non sarà possibile svolgere. Siamo molto dispiaciuti per i fan che volevano venire a vedere l'evento e tutti i coinvolti nella sua organizzazione, ma non c'era altro modo di agire".

Ad oggi l'unica gara disputata fin qui dall'IGTC è stata la 12h di Bathurst di inizio febbraio. Secondo il calendario, il prossimo round sarà quindi la 8h di Indianapolis ad ottobre, poi 24h di Spa e 9h di Kyalami.

SRO sta comunque cercando di organizzare un'altra gara in Asia per rimpiazzare Suzuka e mantenere a cinque gli impegni previsti.

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE - CALENDARIO 2020 AGGIORNATO

1-2 febbraio - 12 di Bathurst

2-4 ottobre – 8h di Indianapolis

22-25 ottobre – 24h di Spa

19-21 novembre – 9h di Kyalami

TBA - Asia