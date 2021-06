IGTC: la Porsche difenderà il titolo Costruttori nel 2021

La Porsche ha annunciato la sua intenzione di prendere parte all'Intercontinental GT Challenge nel 2021 come Casa, raggiungendo Audi, Lamborghini e Mercedes-AMG.

Come sappiamo, la serie endurance di SRO Motorsports sarà composta da solo tre eventi - Spa, Indianapolis e Kyalami - quest'anno, ma i tedeschi non ridurranno il proprio impegno con le sue 911 GT3-R, anche perché c'è un titolo costruttori da difendere.

Già confermata l'iscrizione di due mezzi preparati dalla KCMG alla 24h che si svolgerà sulle Ardenne il 29 luglio-1 agosto, all'opera nello stesso fine settimana vedremo anche una coppia di Porsche della Frikadelli Racing e una della Rutronik Racing.

A condurre le prime due saranno Patrick Pilet/Dennis Olsen/Frédéric Makowiecki e Thomas Preining/Michael Christensen/Julien Andlauer.

“L'anno scorso abbiamo preso parte alla 24h di Spa-Francorchamps per la prima volta e siamo arrivati ottavi assoluti - ha detto il team principal, Klaus Abbelen - Non vediamo l'ora di correrla di nuovo, alla fine è pur sempre la più grande gara per GT3 che c'è al mondo. In questa settimana saremo in Belgio ai test con una macchina per raccogliere più dati possibili nei due giorni a disposizione".

La Rutronik Racing avrà invece un trio formato da Kévin Estre/Richard Lietz/Sven Müller per la sua 911.

I test si svolgeranno a Spa fra martedì e mercoledì, con tutte le squadre che potranno cominciare a prepararsi in vista del mese prossimo.

"Nel 2019 la Porsche e i suoi ottimi team clienti hanno vinto il titolo Costruttori e Piloti dell'Intercontinental GT Challenge, mentre l'anno scorso ci siamo ripetuti in quello Costruttori - ha sottolineato Sebastian Golz, responsabile del progetto Porsche 911 GT3-R - Stiamo lavorando duramente per fare tripletta e con le nostre squadre ci prepariamo per i test ufficiali di Spa. Nel 2021 avremo una macchina competitiva e piloti esperti".