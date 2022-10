IGTC | La 12h di Bathurst torna alla Classe PRO nel 2023

La 12h di Bathurst tornerà ad avere la Classe PRO per l'edizione 2023, ritrovando quella struttura originale di categorizzazione che aveva dovuto rivedere quest'anno.

Il mitico evento che si tiene sul Mount Panorama il fine settimana del 3-5 febbraio aprirà ufficialmente la nuova annata di 5 appuntamenti dell'Intercontinental GT Challenge.

Gli organizzatori, dopo due anni di pandemia che avevano portato alla cancellazione della corsa nel 2021 e dello svolgimento a ranghi ridotti nel 2022, sperano quindi di riavere i team e piloti migliori di tutto il mondo a darsi battaglia sui saliscendi del tracciato australiano.

SRO Motorsports Group e Supercars hanno annunciato che le categorie per l'edizione del prossimo anno torneranno ad essere PRO, PRO-AM (con un pilota di licenza Bronze) e Silver (con piloti Silver o Bronze), tutte incluse nella Classe A riservata alle GT3.

#65 Melbourne Performance Centre Audi R8 GT3 Evo II: Liam Talbot, Fraser Ross, Chaz Mostert Photo by: SRO

La Classe B è invece per le Porsche GT3 Cup Cars (992 GT3 compresa), mentre la Classe C vedrà in azione le GT4. Confermata come l'anno scorso la categoria Invitational, alla quale potranno prendere parte pure le GT2.

Per quanto riguarda il format, in Qualifica sarà adottata la fase finale d'assalto alla Pole Position denominata Top10 Shootout, ossia due sessioni da 15' in cui vedremo in azione cinque vetture per volta di chi passerà il turno precedente tra i primi 10.

Infine molto spazio l'avranno i piloti Bronze, con sessioni di Libere a loro dedicate e giri fra gli equipaggi PRO-AM, mentre i PRO rischieranno sanzioni più severe in caso di infrazioni, come era stato nel 2022 dato che il regolamento sarà in buona parte il medesimo.

#91 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Mercedes AMG GT3: Kevin Tse, Daniel Juncadella, Maro Engel. Photo by: SRO

"Siamo impegnati al 100% per rendere la 12h del 2023 uno spettacolo incredibile - ha detto Shane Rudzis, Direttore dell'evento - Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri collaboratori per sviluppare i formati per il 2023".

"Il loro impegno, insieme a quanto detto dai Costruttori che vogliono tornare sul Mount Panorama, sono stati sufficienti a convincerci che era il momento giusto per tornare alla Classe PRO per la lotta alla vittoria assoluta".

"Allo stesso tempo, abbiamo sviluppato una nuova serie di regolamenti sugli standard dei piloti per garantire che i team PRO-AM e i piloti AM siano assistiti nel miglior modo possibile, mentre molte delle norme AM incentrate sul tempo di guida dei piloti e sulla durata degli stint a partire dal 2022 rimarranno in vigore".

"La decisione all'ultimo minuto di cambiare il format delle qualifiche nel 2022 si è rivelata ottima nel dare alla 12 Ore una unicità con gli Shootout e della necessità del perfetto per ottenere la Pole".

Stephane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group, ha aggiunto: "Sono lieto di vedere la classe PRO tornare all'apertura della stagione dell'IGTC in Australia il prossimo anno. È al 100% la decisione giusta per Bathurst. L'evento deve il suo successo e la sua posizione come una delle gare GT imperdibili al mondo per la partecipazione dei Costruttori, che nell'ultimo decennio è diventata una componente fondamentale della 12 Ore".

"Il coinvolgimento delle Case significa che i migliori team e piloti di questo sport possono mettersi alla prova sul Mount Panorama. È la combinazione di questi elementi che rende lo spettacolo incredibile. Una delle sfide più difficili del motorsport merita di accogliere i migliori piloti ed è esattamente quello che avremo con noi il prossimo febbraio".