IGTC | Kyalami, 3a Ora: Mercedes al comando, Ferrari in rimonta

La Mercedes del team AKKA ASP è al comando della 9h di Kyalami quando siamo giunti alla 3a ora di questo ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge 2021.

La AMG #89 condivisa da Gounon/Marciello/Boguslavskiy è scattata benissimo dalla Pole Position tenendosi dietro le Ferrari di AF Corse-Francorchamps Motors nelle prime fasi di gara, con il solo Alessio Rovera a tenere il passo di Marciello.

I portacolori di Maranello hanno poi deciso di modificare la strategia anticipando la seconda fermata, dunque le 488 sono scese in classifica con Nielsen/Rovera/Fuoco (#71) quarti, mentre Pier Guidi/Ledogar/Molina (#51) hanno accumulato ulteriore ritardo per un Drive Through scontato a metà della terza ora per track-limits non rispettati.

Molina, dopo il passaggio forzato nella corsia box, al giro successivo ne ha fatto un altro per azzerare il tempo del suo turno di guida, cosa che nel corso della gara potrà tornare utile in termini di strategia per rimontare.

A questo aggiungiamo anche un brivido corso da Ledogar, che durante la seconda ora ha ricevuto una ruotata completamente gratuita (e decisamente antisportiva) dall'Audi di Lucas Legéret, che pur essendo doppiatto non si è fatto da parte ed è arrivato addirittura a toccare la Rossa quando questa l'ha affiancata in curva 1.

E' chiaro che i team dei Quattro Anelli stanno cercando ogni minima soluzione per poter andare davanti alle Ferrari, dato che per la classifica piloti è necessario che questo avvenga, mentre per il Costruttori i tedeschi sono messi meglio.

Il colpo fortunato per il Cavallino Rampante è invece arrivato sul finire della terza ora, quando un problema all'Audi GT4 #80 ha innescato il Full Course Yellow e l'ingresso della Safety Car.

Questo ha dato modo ai team di rivedere i propri piani anticipando le soste, dunque il gruppo si è compattato con la Mercedes #89 davanti, ma avendo in scia i rivali.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3: Alessandro Pier Guidi, Come Ledogar, Miguel Molina Photo by: Ferrari

L'Audi R8 LMS del Team WRT (#32 Weerts/Drudi/Haase) è attualmente seconda, incalzata dalle Ferrari #51 e #71, con la R8 della Saintéloc (#25 Niederhauser/Winkelhock/Van Der Linde) che è scesa quinta dopo un periodo sul podio virtuale.

Sesta c'è la sua 'gemella' #26(Legeret/Baert/Gachet), al comando della Classe Silver Cup, seguita dalla Mercedes #75 della SunEnergy1 Racing (Grenier/Konrad/Habul), attardata anch'essa da un Drive Through per track-limits superati troppe volte, ma comunque prima in Classe Pro-Am.

Problemi tecnici a causa di un contatto hanno costretto la Audi #33 della High Class Racing (Patterson/Vermeulen/Markussen) a sostare ai box per riparazioni, oltre al fatto che è arrivata una penalità di 10" di Stop&Go per una infrazione commessa al pit-stop. Il team danese si trova al momento ottavo e sul podio della Pro-Am.

La Lamborghini Huracan #23 degli idoli locali Letlaka/Sipuka/Kekana (Stradale Into Africa) è nona generale e in prima piazza nella categoria National GT3, con la Lamborghini #86 della Stradale Motorsport (Arangies/Neveling/Van Rooyen), fermatasi anzitempo per una foratura e incappata in altre noi che l'hanno mandata nelle retrovie, a completare la Top10.

In questa c'era stata a lungo l'Audi GT4 #80 della MJR Motorsport, prima di accusare problemi in prossimità della pit-lane ed essere spinta ai box.

Hanno dovuto alzare bandiera bianca per guasti meccanici la Lamborghini #55 della Scuderia Scribante e l'Audi #17 della MJR Motorsport.

Intanto c'è anche da segnalare il meteo, con nuvoloni neri e minacciosi che pare abbiano voglia di scaricare acqua da un momento all'altro.

