IGTC | Gulf 12h: ultimo atto del 2023, ecco iscritti e programma

La Gulf 12h avrà sulla griglia di partenza 28 GT3 il prossimo fine settimana, quando sul tracciato di Yas Marina verranno anche assegnati i titoli dell'Intercontinental GT Challenge.

Ad Abu Dhabi dall'8 al 10 dicembre i fari saranno principalmente puntati sui protagonisti della serie di SRO Motorsports Group, che si uniscono a quelli selezionati dal promoter dell'evento, Driving Force Events.

Nella classifica dei PRO, la rincorsa sarà tutta su Jules Gounon che comanda con 8 punti di vantaggio. In casa Mercedes-AMG Motorsport hanno iscritto il francese sulla vettura #14 di 2 Seas Motorsport assieme a Maximilian Goetz e Fabian Schiller, contando magari sull'aiuto dei colleghi di Gruppe M Racing che schierano la #77 di Auer/Bird/Ferrari e la #99 dove Luca Stolz coltiva le ultime speranze di successo in equipaggio con Engel/Grenier, dato che il tedesco è quarto a -18.

BMW M Motorsport ha dovuto fare delle scelte perché al secondo posto in classifica c'è Philipp Eng, mentre al terzo a -14 troviamo Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor. L'austriaco è stato messo in macchina con il sudafricano (che quindi non potrà vincere il titolo) e Charles Weerts sulla M4 #32, mentre il belga si giocherà le ultime speranze guidando la #46 assieme a Valentino Rossi e Nick Yelloly.

Scendendo tra i numerosi PRO/AM, Jonathan Hui è leader della Independent Cup e difenderà la vetta con la McLaren #93 di Sky Tempesta Racing condivisa con Froggatt/Tse/Cheever, provando a respingere gli assalti dei portacolori Porsche.

Fra questi occhio ad Antares Au, secondo a -11, e Stephen Grove, terzo a -16, rispettivamente armati delle 911 di Herberth Motorsport #30 (con Heinemann/Cairoli) ed EBM-Grove #4 (con Brenton Grove e Richie Stanaway).

Porsche che ha anche in pista la #12 di Car Collection Motorsport (Hash/Costantini/Fontana/Mettler) e la #7 di Herberth Motorsport (Allemann/Bohn/Renauer) iscritta in Classe AM, mentre Mercedes risponde coi PRO/AM Habul/Ellis/Konrad/Baumann della SunEnergy1 Racing #75.

Per quanto riguarda la classifica Costruttori IGTC, è la BMW a comandare a quota 133, contro i 124 della Mercedes. Più staccata la Porsche a 79.

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi

Come dicevamo, agli iscritti sopracitati se ne aggiungono una buonissima parte che il promoter ha dovuto scegliere fra le tante richieste pervenute nei mesi scorsi.

In PRO/AM non mancheranno le Ferrari, con le 296 di AF Corse per Cozzi/Rovera/Sernagiotto/Pulcini, Racing One (Jackson/Jefferies/Azzam/Jaffer) e Kessel Racing (Perera/Roda/Andrews/Fumanelli e Broniszewski/Schiró/Rigon), più le tre 'Rosse' che la squadra piacentina ha in Classe AM, con due 296 e una 488, quest'ultimo modello scelto anche dalla Baron Motorsport.

Alle Porsche si aggiunge quella di Tsunami RT, le McLaren sono anche per Garage 59 ed Optimum Motorsport, mentre c'è una sola Audi iscritta da HaasRT per la AM, con Mercedes portata in gara anche dalla MP Racing con tutti i piloti della famiglia Gostner (papà Thomas più i figli Manuela, Corinna e David), 7Tsix e 2 Seas Motorsport coi suoi privati AM.

Il programma

Negli Emirati Arabi Uniti si inizia a girare giovedì sera con una prima sessione di test privati, seguita da altre tre al venerdì per chi vorrà.

Si comincia a fare sul serio da sabato, con Prove Libere e Qualifiche (suddivise in quattro fasi per ogni pilota, con media dei tempi dell'equipaggio per definire la griglia di partenza), mentre la domenica è il giorno della gara. Tenendo conto delle 3 ore di fuso orario che ci separano dal Golfo, ecco gli orari italiani delle attività in pista.

Qualifiche e Gara saranno trasmesse in diretta streaming su Motorsport.com.

GIOVEDI' 7 DICEMBRE

Test 1 - 16;30-17;30

VENERDI' 8 DICEMBRE

Test 2 - 10;15-11;15

Test 3 - 12;15-13;15

Test 4 - 14;30-16;30

SABATO 9 DICEMBRE

Prove Libere 1 - 8;15-9;15

Prove Libere 2 - 11;20-12;20

Qualifiche - 15;00 (diretta streaming su Motorsport.com)

DOMENICA 10 DICEMBRE

Gara - 7;00-19;00 (diretta streaming su Motorsport.com)

Photo by: Kessel Racing Kessel Racing, Ferrari 296 GT3

GULF 12h -ELENCO ISCRITTI

In corsivo i partecipanti all'Intercontinental GT Challenge