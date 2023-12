IGTC | Gulf 12h: Mercedes e Gounon Campioni, Rossi sul podio

La Mercedes fa man bassa di coppe alla Gulf 12h, vincendo gara, campionato Piloti e titolo Costruttori nell'ultimo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2023.

Ad Abu Dhabi la Casa della Stella è stata autrice di una prova da incorniciare con le sue squadre, battendo la concorrenza della BMW che non si è sottratta alla lotta, ma a patire alcuni problemi tecnici che hanno fatto la differenza.

A tagliare per prima il traguardo è la AMG GT3 #99 griffata GruppeM Racing del trio Engel/Stolz/Grenier, passata al comando a tre ore dal termine e capace di amministrare senza patemi il margine accumulato sulla BMW #46 del Team WRT condivisa da Valentino Rossi, Nick Yelloly e Dries Vanthoor, salita davanti a tutti poco prima, ma incappata in un guaio al pit-stop che le ha fatto perdere la leadership.

Vanthoor era l'unico di Casa BMW che poteva sperare nel titolo piloti contro Jules Gounon, per come si erano messe le cose da metà gara in poi, ma al francese è stato sufficiente concludere terzo assoluto per essere incoronato Re PRO dell'IGTC, grazie all'aiuto di Maximilian Götz e Fabian Schiller al volante della Mercedes #14 preparata dalla 2 Seas Motorsport.

Con il quarto posto ottenuto dalla #77 di GruppeM (Ferrari/Bird/Auer), la Stella si porta a casa anche il trofeo per i Costruttori, mentre in BMW si leccano le ferite. Bello il podio di Valentino, il quale non ha sbagliato nulla facendo il suo compito di condurre con buon passo la M4 e lasciando ai compagni gli attacchi e i giri veloci, fino a quando si è inceppata la pedaliera alla sosta della nona ora scivolando in piazza d'onore.

Grida vendetta invece il problema allo scarico accusato dalla sorellina #32 che vedeva Philipp Eng ambire al titolo con l'aiuto di Sheldon Van Der Linde e Charles Weerts, finita fuori dalla Top10 e in coda ai PRO con grande amarezza.

Nella Top10 assoluta ci sono anche i vincitori delle altre categorie. In PRO/AM festeggia la McLaren #27 di Optimum Motorsport con Radcliffe/Millroy/Bell terminando sesta, seguita dalla Ferrari 296 #11 di Kessel Racing (Perera/Roda/Andrews/Fumanelli), la migliore delle vetture del Cavallino Rampante dopo penalità e pit-stop d'emergenza che ha dovuto fare la #25 di AF Corse.

Il podio della Classe viene completato dalla Herberth Motorsport, che con la Porsche #33 dove c'era Matteo Cairoli assieme a Heinemann ed Antares Au ha dovuto rimontare e recuperare terreno, nonostante il tempo perso per penalità e situazioni avverse.

Mastica amarissimo la Mercedes #75 di Sun Energy 1 con Habul/Ellis/Konrad/Baumann, rientrata ai box negli ultimi 15' per un problema tecnico e poi fermatasi nuovamente in pista per un mesto ritiro e senza il podio.

Au viene sconfitto da Jonathan Hui in Independent Cup dell'IGTC, visto che il portacolori di Sky Tempesta Racing mette la McLaren #93 quinta del lotto assieme a Froggatt/Cheever/Tse.

Per quanto riguarda la Classe AM, gara super per la Porsche #21 di Car Collection nelle mani di Sturm/Dressler/Blattner, a tagliare il traguardo al 5° posto generale e con un ampio vantaggio sulla Mercedes #3 di 2 Seas Motorsport (Loggie/Al Khalifa/Al Zubair). Peccato invece per la Porsche #7 di Herberth Motorsport, a lungo protagonista con Renauer/Bohn/Allemann e poi finita terza per un Drive Through scontato alla 10a ora.

Ritirate per incidente le Porsche di Tsunami #79 e Grove Racing, così come la McLaren #59 di Garage59 e nel finale le Ferrari #51 e #61 di AF Corse, e #26 di Racing One. Dopo i botti delle Qualifiche, non si sono schierate la Porsche #12 di Centri Porsche Ticino/Car Collection e la Mercedes #76 di 7TSix.

