IGTC | Gulf 12h: Jan e Kevin Magnussen sulla Ferrari di MDK

Jan e Kevin Magnussen formeranno una coppia di tutto rispetto alla 12h del Golfo, ultimo evento della stagione 2022 dell'Intercontinental GT Challenge.

Ad Abu Dhabi si corre il fine settimana del 9-11 dicembre e Kevin avrà appena terminato i suoi impegni in Formula 1 con la Haas, dunque avrà l'occasione di condividere il volante con il papà Jan come avvenuto l'anno scorso alla 24h di Le Mans.

I due danesi saranno a bordo della Ferrari 488 iscritta dalla MDK Motorsports e supportata da AF Corse, con Mark Kvamme che completerà l'equipaggio.

Kevin Magnussen, Jan Magnussen, High Class Racing Photo by: High Class Racing

“Ho incontrato Mark al GP di Miami ed è saltata fuori l'idea di correre ad Abu Dhabi - ha svelato 'K-MAG' - Abbiamo chiamato mio papà e la squadra era praticamente fatta".

"La MDK Motorsports è gestita da gente molto professionale e appassionata del mondo delle corse, quindi non potrò che divertirmi a lavorare con loro".

"Non vedo l'ora di scoprire cosa potremo fare assieme, sono altresì felicissimo di avere un'altra occasione di dividere l'abitacolo con mio padre. Speriamo di poter vincere".

#43 MDK Motorsports AF Corse, Ferrari 488 GT3: Jan Magnussen, Kevin Magnussen, Mark Kvamme Photo by: SRO

Kvamme ha aggiunto: "Per me è un onore e un privilegio, così come per tutta la MDK Motorsports, avere due leggendari piloti nel team. Kevin è velocissimo e uno d'esperienza in Formula 1, oltre che un ambasciatore della nostra squadra".

"Jan è uno dei piloti più vincenti nella storia delle ruote coperte, quindi con loro il team avrà una crescita in termini di conoscenze. Non potevo immaginare un equipaggio migliore per la nostra partecipazione alla 12h del Golfo".

#43 MDK Motorsports AF Corse, Ferrari 488 GT3: Jan Magnussen, Kevin Magnussen, Mark Kvamme Photo by: SRO