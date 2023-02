IGTC | Facile doppietta BMW-WRT alla 9h di Kyalami

La BMW conquista la sua prima vittoria nell'Intercontinental GT Challenge dal 2020 ad oggi grazie a Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts che alla 9h di Kyalami hanno guidato la doppietta di M4 per il Team WRT.

La vettura #32 condotta dal trio ha preceduto sul traguardo per 1"7 la gemella #33 di Philipp Eng, Augusto Farfus e Maxime Martin, con quest'ultimo in grado di attaccare fino all'ultimo Van Der Linde dopo un breve periodo di Safety Car.

L'Audi di Tresor Attempto va a completare il podio con Mattia Drudi, Ricardo Feller e Patric Niederhauser in scia alle auto bavaresi, seguita dalla R8 LMS sorella guidata da Alex Aka, Dennis Marschall e Markus Winkelhock.

In casa Mercedes c'è grande rammarico per i problemi al cambio che hanno fatto scivolare indietro la AMG #999 di GruppeM Racing (Maro Engel, Mikael Grenier e Raffaele Marciello) lontana dal podio, ma se non altro arriva il successo della #75 di SunEnergy1 by SPS (Kenny Habul, Jules Gounon e Yannick Mettler) in Classe PRO-AM, che con il quinto posto generale è anche terza tra i concorrenti dell'Intercontinental e svetta in Independent Cup, con Habul e Gounon ora leader assoluti in classifica davanti a Van Der Linde, Vanthoor e Weerts. BMW ora è davanti a Mercedes-AMG tra i Costruttori.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts Photo by: BMW Motorsport

BMW e WRT, un trionfo atteso da tanto

WRT non era ancora stata in testa dopo che al via la Mercedes di GruppeM era rimasta prima dalla Pole Position, con Farfus e Van Der Linde a scambiarsi la seconda posizione alla curva 1 nel corso del primo giro. L'idolo locale è passato nuovamente secondo con l'aiuto degli ordini di scuderia dopo otto minuti, prima di inseguire e superare Engel alla 'Jukskei Sweep', imitato da Farfus poco prima della girandola di soste.

Nonostante la #33 si sia avvicinata regolarmente alla #32, non c'è mai stata una seria minaccia di cambio di leadership tra le due vetture WRT, che sono rimaste a non più di quattro secondi di distanza fino a circa metà gara.

Dietro, la gara della AMG di GruppeM si è complicata, prima a causa di un problema alla radio che ha costretto Grenier a comunicare con il suo team utilizzando un mix tra il tabellone dei box e gli indicatori della sua Mercedes-AMG, per poi accusare noi al cambio che hanno lasciato solo 3a, 4a e 5a marcia funzionanti.

Azione di gara Photo by: BMW Motorsport

Questo è stato il motivo principale per cui entrambe le Audi hanno superato il canadese nella quarta ora, Drudi ai box e Winkelhock in pista. Il problema è peggiorato una volta che Engel è risalito a bordo e alla fine ha portato la macchina a girare a cinque o addirittura sei secondi dal tempo medio di base. Il team ha comunque raggiunto il 70% di distanza per essere classificato e ottenere punti IGTC prima di ritirarsi.

Intanto, con l'avvicinarsi della sera, sembrava che l'Audi potesse riprendere le BMW. Aka ha segnato il giro più veloce, mentre Feller ha cominciato a vedere Farfus. Tuttavia, con il calare delle tenebre, le M4 hanno aumentato il loro ritmo e non è passato molto tempo prima che la #32 e #33 riuscissero a prendere di nuovo il largo.

La gara sembrava avviata verso un finale tranquillo quando Van Der Linde ha sostituito Vanthoor, rientrando in pista con 20" su Martin, ma ecco che la Mercedes-AMG di Stradale Motorsport si è fermata alla 'Mineshaft' causando il Full Course Yellow e un successivo periodo di Safety Car.

#33 Team WRT, BMW M4 GT3: Philipp Eng, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

Alla ripresa della gara, a 20' dalla fine, i primi tre erano separati da un secondo, ma Niederhauser, con gomme vecchie, non aveva il ritmo per attaccare Martin, che a sua volta ha invece provato l'assalto a Van Der Linde prima che il sudafricano se lo scrollasse di dosso andanto a vincere davanti alla sua gente.

Intanto in quinta posizione la SunEnergy1 ha preso la vittoria in PRO-AM sulla Porsche di Grove Racing e con la Mercedes-AMG di SPS Automotive Performance terza.

Una foratura iniziale aveva messo in crisi proprio la 911 della Grove Racing, ma la coppia padre-figlio Stephen e Brenton ha lottato con l'aiuto di Earl Bamber per battere Miguel Ramos, Reece Barr e Luca Stolz, al loro inseguimento con la AMG #20 di SPS. Un bel sorpasso di Brenton su Barr nel traffico a poco più di un'ora dalla fine si è rivelato decisivo.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Sheldon Van Der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts Photo by: BMW Motorsport

Charl Arangies, Arnold Neveling e Clint Weston di Stradale portano la loro Mercedes ottava assoluta davanti a quella di GruppeM, mentre Marius Jackson, Mo Mia e Kwanda Mokoena di MJR Motorsport hanno completato la Top10.

In Classe GT3-Cup, riservata alle vetture iscritte che hanno disputato solo l'ora iniziale, successo per la Mercedes di Mikaeel Pitamber (NGK Pablo Clark Racing), che ha preceduto quelle di Sun Moodley (BigFoot Express Racing) e Joseph Ellerine (MJR Motorsport).

Podio Photo by: BMW Motorsport

IGTC - 9h di Kyalami: Gara