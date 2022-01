IGTC | Audi rivede gli equipaggi delle sue R8 per Kyalami

Audi Sport ha rivisto le proprie formazioni di piloti per la 9h di Kyalami, ultimo appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge 2021 che si terrà il 3-5 febbraio, dopo il rinvio dal dicembre scorso.

La Casa dei Quattro Anelli è in vetta alla classifica dei Costruttori con 78 punti, 36 in più della Ferrari, i cui piloti però sono in testa alla graduatoria loro dedicata.

Patric Niederhauser, Marcus Winkelhock e Christopher Haase si trovano infatti a sole 2 lunghezze dal trio di Maranello formato da Côme Ledogar, Nicklas Nielsen ed Alessandro Pier Guidi, vincitori della 24h di Spa-Francorchamps.

Avendo dovuto ritirare la terza R8 LMS con supporto ufficiale per i problemi legati alla trasferta in Sudafrica, Audi ha scelto di mettere Winkelhock nell'equipaggio #25 della Saintéloc Racing assieme a Niederhauser e Kelvin Van Der Linde.

Haase, che sarebbe dovuto essere sulla macchina sopracitata, andrà invece a dividere il volante della #32 del Team WRT con Charles Weerts e Dries Vanthoor; anche questi due sono matematicamente in lizza per la conquista del titolo, ma a -9 dai ferraristi, per cui si prova a dare a tutti una occasione di successo mischiando gli equipaggi.

Per quanto riguarda il Costruttori, ad Ingolstadt potranno comunque contare sui punti del team High Class Racing, che in privato si occupa della sua R8.

In pista vedremo all'opera anche una seconda auto privata della Saintéloc, più quella del team MJR.