IGTC | Anche la Ferrari mischia i piloti per Kyalami

Anche la Ferrari ha deciso di mischiare i suoi equipaggi in vista della 9h di Kyalami, dove andrà a giocarsi i titoli dell'Intercontinental GT Challenge 2021.

A Maranello c'è da affrontare la truppa Audi Sport, che già alcune settimane fa aveva scelto di dividere i propri concorrenti in lotta per il campionato sulle R8 LMS di Saintéloc Racing e Team WRT.

Côme Ledogar, Nicklas Nielsen ed Alessandro Pier Guidi sono attualmente in testa con 37 punti, contro i 35 di Patric Niederhauser, Markus Winkelhock e Christopher Haase, mentre Timur Boguslavskiy (Mercedes AMG/AKKA ASP) rimane l'unico in lizza matematica con loro, a quota 22.

In classifica anche Dries Vanthoor e Charles Weerts sono a tiro dei ferraristi avendo 28 punti, ma in Audi hanno scelto di affiancare a loro Haase, che così avrà una possibilità in più per diventare eventualmente Campione, così come Winkelhock e Niederhauser, che saranno in formazione con Kelvin Van Der Linde.

Come dicevamo, in Ferrari hanno adottato la medesima strategia e Pier Guidi/Ledogar andranno a condividere il volante della 488 #51 di AF Corse/Francorchamps Motors con Miguel Molina, che è stato spostato dalla #71, sulla quale salirà Nielsen assieme ad Alessio Rovera ed Antonio Fuoco.

Per Rovera è un altro esordio su una pista mai vista prima, al quale arriva reduce dalle ottime prestazioni cronometriche siglate in quel di Daytona.

"Abbiamo ricaricato le batterie dopo la 24 Ore e il successivo viaggio diretto per Johannesburg, con tanto di fuso orario da smaltire. Da giovedì si torna in pista e sabato mi aspetto una 9 Ore molto intensa nella quale dovremo essere bravi a spingere forte dall'inizio alla fine", spiega il varesino.

"E' la mia prima volta in Sud Africa e dunque si tratta di un altro esordio anche nella mia seconda presenza da pilota ufficiale Ferrari. Torno volentieri nell'Intercontinental GT Challenge e ho cercato di imparare il più possibile la pista al simulatore. Mi è sembrato un circuito più interessante di quanto possa apparire sulla carta".

"Sono contento di tornare a condividere la 488 GT3 Evo 2020 con Fuoco e Nielsen, quest'ultimo ancora in lizza per il titolo piloti. Siamo un equipaggio che può ben figurare e le motivazioni per farlo sono tante, dovremo supportare al meglio tutta la squadra".

#25 Audi Sport Team Sainteloc Audi R8 LMS GT3 GT3: Christopher Haase, Markus Winkelhock, Patric Niederhauser Photo by: SRO

Più difficile il discorso relativo al titolo Costruttori per le 'Rosse', dato che Audi ha 36 punti in più e potrà contare eventualmente anche su quelli presi dalla terza R8 designata, quella di High Class Racing.

Qui c'è un cambio all'ultimo momento, dato che Thierry Vermeulen è stato chiamato a sostituire Anders Fjordbach, impossibilitato a volare in Sudafrica per motivi personali.

"Sono estremamente felice e grato dell'occasione - ha detto il 19enne, che farà squadra sulla macchina #33 con Mark Patterson e Michael Markussen - Sarà la mia prima gara GT3, quindi vediamo cosa possiamo fare in una griglia molto competitiva. Non vedo l'ora di lavorare con questa fantastica squadra e di imparare in vista del mio futuro nelle corse GT3".

Infine segnaliamo che ritardi nella spedizione delle vetture hanno colpito la Scuderia Scribante, che si ritrova con la sola Lamborghini #55 in azione, mentre Mikaeel Pitamber si dividerà su entrambe le Audi schierate dalla MJR Motorsport, curiosamente modelli GT3 e GT4.