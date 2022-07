IGTC | Anche Ferrari e Porsche daranno l'assalto al titolo

Anche Ferrari e Porsche saranno in lizza per il titolo Costruttori dell'Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli per la stagione 2022.

La Casa di Maranello e quella di Weissach si aggiungono ai già presenti Audi Sport, Lamborghini e Mercedes-AMG nella serie di SRO Motorsports Group, che la prossima settimana riprenderà con la 24h di Spa-Francorchamps, evento valido anche per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Dopo una difficile 12h di Bathurst disputata a metà maggio, alla quale avevano presenziato poche vetture nelle categorie ridotte a PRO-AM e AM vista la mancanza di piloti ufficiali, ora ci dovrebbero essere più protagonisti sia in Belgio che ad Indianapolis e Kyalami.

#12 GPX Racing Porsche 911 GT3 R: Matt Campbell, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet Photo by: Porsche Motorsport

Un aspetto importantissimo è legato al sistema di punteggio; vista la scarsa partecipazione a Bathurst dalla maggior parte dei nomi altisonanti - causa difficoltà logistische, rinvii e concomitanze - SRO ha scelto di consentire uno scarto sui quattro round.

Piloti e Costruttori potranno tenere conto dei tre migliori piazzamenti a punti nell'arco della stagione, ottenuti da due vetture ufficiali tra le quattro scelte.

Per i piloti - suddivisi tra PRO, PRO-AM e Silver - varranno invece tutti i punti presi concludendo in Top10.

All'inizio della prossima settimana verranno comunicate le macchine e gli equipaggi PRO scelti dai vari marchi per l'assalto al titolo, vinto nel 2021 dall'Audi e andato ad Alessandro Pier Guidi e Côme Ledogar per quanto riguarda i piloti.