IGTC | 34 GT3 al via della 12h del Golfo, 10 Ferrari presenti

Saranno ben 34 le vetture che prenderanno parte alla 12 Ore del Golfo per l'edizione 2022, che quest'anno entra a fare parte del calendario dell'Intercontinental GT Challenge.

Il promoter SRO Motorsports Group aveva annunciato nel weekend della 24h di Spa che l'evento previsto per l'11 dicembre sul tracciato di Abu Dhabi sarebbe stato round conclusivo del campionato.

E stando all'elenco iscritti provvisorio pubblicato dai vertici della serie pare che a Yas Marina ci sarà da divertirsi con parecchie macchine dei migliori marchi GT3, alle quali si aggiungeranno più avanti anche le Porsche 911 GT3 Cup (992) della categoria a loro dedicata.

Azione in pista Photo by: Gulf 12 Hours

10 sono le Ferrari 488 presenti, cinque schierate da AF Corse, quattro da Kessel Racing ed una da Baron Motorsport. Il secondo gruppo più nutrito è quello delle Mercedes-AMG che verranno preparate da SPS Automotive Performance/Sun Energy, 2 Seas Motorsport e GruppeM Racing (due per ciascuna squadra) e le singole di Craft Bamboo Racing, M Racing e RAM Racing.

Garage 59 arriverà con due McLaren 720S, macchina scelta anche da Greystone GT ed Optimum Motorsport, Audi Sport avrà due R8 LMS a testa per Attempto Racing e Saintéloc Racing. Earl Bamber Motorsport e Saalocin Racing combatteranno con le rispettive Porsche, alle quali si aggiungono le due di Herberth Motorsport.

Infine per il momento è iscritta una sola BMW dalla Century Motorsport, ma qui c'è da segnalare che il Team WRT non ha ancora annunciato quali macchine avrà; fresco di accordo con la Casa bavarese per la LMDh, è possibile che la scuderia belga debutti con un paio di nuove M4 GT3.

CLASSE TEAM PAESE AUTO GT3 Attempto Racing DE Audi GT3 Attempto Racing DE Audi GT3 Sainteloc Racing FR Audi GT3 Sainteloc Racing FR Audi GT3 Century Motorsport UK BMW GT3 AF Corse IT Ferrari GT3 AF Corse IT Ferrari GT3 AF Corse IT Ferrari GT3 AF Corse IT Ferrari GT3 AF Corse IT Ferrari GT3 Baron Motorsport AT Ferrari GT3 Kessel Racing CH Ferrari GT3 Kessel Racing CH Ferrari GT3 Kessel Racing CH Ferrari GT3 Kessel Racing CH Ferrari GT3 Garage 59 UK McLaren GT3 Garage 59 UK McLaren GT3 Greystone GT UK McLaren GT3 Optimum Motorsport UK McLaren GT3 2 Seas Motorsport BH Mercedes-AMG GT3 2 Seas Motorsport BH Mercedes-AMG GT3 Craft Bamboo Racing HK Mercedes-AMG GT3 GruppeM HK Mercedes-AMG GT3 GruppeM HK Mercedes-AMG GT3 MP Racing IT Mercedes-AMG GT3 RAM Racing UK Mercedes-AMG GT3 SPS automotive performance DE Mercedes-AMG GT3 SPS Sun Energy DE Mercedes-AMG GT3 Earl Bamber Motorsport NZ Porsche GT3 Herberth Motorsport DE Porsche GT3 Herberth Motorsport DE Porsche GT3 Saalocin Racing AE Porsche GT3 W Racing Team WRT BE TBC GT3 W Racing Team WRT BE TBC