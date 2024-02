IGTC | 12h di Bathurst: ecco programma, iscritti e orari TV

La stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge scatta come da tradizione con la 12h di Bathurst, dove il prossimo fine settimana comincerà la battaglia per il titolo tra BMW, Porsche e Mercedes-AMG.

Sul mitico Mount Panorama saranno 14 le vetture GT3 iscritte alla serie di SRO Motorsports Group, contraddistinte dala fascia parasole dello sponsor Fanatec bianca applicata sul parabrezza, mentre per le auto che saranno in griglia come concorrenti del GT World Challenge Australia questa sarà di colore nero.

Ricordiamo che da quest'anno per i Costruttori non sarà necessario nominare le vetture con cui si vorrà andare a punti, ma che tutte le auto iscritte dal marchio saranno in lizza.

I punti verranno comunque dati alle migliori due classificate, mentre per i piloti saranno considerati quelli che rientreranno in Top10.

#75 Sun Energy 1 Mercedes-AMG GT3: Kenny Habul, Jules Gounon, Luca Stolz Photo by: Gruppe C GmbH

La Mercedes Motorsport si presenta con un battaglione di ben 9 AMG GT3 per iniziare la difesa del titolo che vinse un paio di mesi fa ad Abu Dhabi Jules Gounon, capitano della #75 della Sun Energy 1 Racing di Classe PRO in equipaggio con Luca Stolz e Kenny Habul.

Nella medesima categoria vedremo anche Götz/Juncadella/Ojeda sulla #77 di Craft-Bamboo Racing, Engel/Fraga/Reynolds con la #130 di GruppeM Racing, gli idoli locali Waters/Lowndes/Randle a bordo della #222 di Scott Taylor Motorsport e Feeney/Brown/Grenier sulla #888 della National Storage Racing.

La Triple Eight JMR porterà un'auto in Classe PRO-AM con il #88 per Whincup/Ibrahim/Love, così come la MMotorsport con il #48 per Walden/Wood/Le Broq/McMillan e la SPS Automotive Performance-Heart Of Racing con il #27 di Riberas/Gunn/James.

Infine la #47 della guidata da T.Koundouris/J.Koundouris/Russell/Webb sarà in lizza per la Classe Silver.

Grande attesa in casa BMW M Motorsport per il ritorno di Valentino Rossi in Oceania al volante della M4 GT3 #46 di Classe PRO preparata dal Team WRT; il 'Dottore' condividerà l'abitacolo con il solito Maxime Martin e soprattutto Raffaele Marciello, cominciando a lavorare anche in ottica GT World Challenge Europe dato che i tre parteciperanno alla Endurance Cup quest'anno.

Non poteva mancare la BMW #32 di Van Der Linde/Vanthoor/Weerts a difendere i colori della Casa bavarese, vogliosa di partire bene nel suo secondo anno di collaborazione con la squadra belga.

#912 Manthey EMA Porsche 911 GT3R: Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Thomas Preining Photo by: SRO

Fra le Porsche abbiamo purtroppo perso la vettura di HubAuto Racing che avrebbero dovuto condurre i tre ufficiali Estre/Pilet/Bachler; la 911 GT3-R 992 ha subìto forti ritardi nella spedizione, per cui il team ha preferito rinunciare piuttosto che sperare in un miracolo che poi l'avrebbe costretto ad una corsa contro il tempo per partecipare alle varie sessioni.

"Non posso descrivere la rabbia e la delusione che team, piloti e Porsche provano in questo momento - ha dichiarato il capo della squadra, Morris Chen - Nell'ultimo mese abbiamo subìto numerosi e considerevoli ritardi nella spedizione della nostra auto e delle attrezzature dall'Asia".

"Abbiamo lavorato instancabilmente con Supercars, SRO, le compagnie di trasporto, il governo del Nuovo Galles del Sud e altri team GT locali e internazionali per essere presenti e pronti a correre la 12 Ore di Bathurst".

"Purtroppo, circostanze al di fuori del nostro controllo ci hanno costretto a ritirarci dall'evento. Ci scusiamo per la delusione che questo può causare ai nostri sostenitori; non vedevamo l'ora di tornare a Bathurst e speriamo di poter partecipare nel 2025. Vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine a tutte le parti coinvolte per il loro prezioso supporto e assistenza".

Questo significa che le speranze di successo PRO per Weissach saranno riposte nella #13 di Phantom Global Racing (Buus/Eriksson/Evans) e nella #912 della Manthey EMA col trio composto da Campbell/Vanthoor/Güven, mentre in PRO-AM ci sarà la #911 di The Bend Manthey EMA con Picariello/King/Shahin.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

IL PROGRAMMA

Con 10 ore di fuso orario di differenza con Bathurst, le sessioni si terranno ad orari da nottambuli per gli appassionati italiani.

Le Prove Libere saranno in totale ben sei, due delle quali per dare spazio anche ai piloti meno esperti dotati di licenza Bronze, poi ci saranno le Qualifiche divise in due gruppi per evitare il traffico e problemi di eventuali incidenti.

A seguire, assalto alla Pole Position con gli Shootout riservati alla Top10, anche questi in due parti, mentre la gara scatterà ancora al buio nella domenica mattina australiana, ossia sabato sera da noi.

Vediamo quali sono tutti gli orari delle attività in pista secondo il nostro orologio.

Giovedì 15 febbraio

Prove Libere 1: 22;15 – 22;55

Prove Libere 2: 23;50 – 24;30 (solo piloti Bronze)

Venerdì 16 febbraio

Prove Libere 3: 3;30 – 4;10

Prove Libere 4: 6;10 – 6;50 (solo piloti Bronze)

Prove Libere 5: 22;05 – 23;05

Sabato 17 febbraio

Prove Libere 6: 00;00 – 1;00

Qualifiche 1: 2;40 – 3;10 (DIRETTA su MOTORSPORT.COM)

Qualifiche 2: 3;30 – 4;00 (DIRETTA su MOTORSPORT.COM)

Top10 Shootout 1: 6;05 – 6;20 (DIRETTA su MOTORSPORT.COM)

Top10 Shootout 2: 6;30 – 6;45 (DIRETTA su MOTORSPORT.COM)

Gara: 19;45 (DIRETTA su MOTORSPORT.COM)

IGTC - 12h di Bathurst: Elenco Iscritti

IGTC - 12h di Bathurst: Programma