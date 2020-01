Bentley continua con M-Sport schierando Jarvis, Buncombe e Morris

Bentley Motorsport anche nel 2020 proseguirà la collaborazione con il Team M-Sport per far correre la sua Continental GT3 nell'Intercontinental GT Challenge.

Dopo aver annunciato il nuovo impegno nel GT World Challenge Europe Endurance Cup (ex-Blancpain) con la K-Pax Racing, la Casa inglese ha scelto di portare avanti anche l'avventura nell'altra grande serie endurance mondiale per le GT3, schierando due vetture.

Per l'occasione è stato ripreso Oliver Jarvis, che torna quindi in Bentley dopo la stagione trascorsa assieme nel 2017, il quale verrà affiancato da Alex Buncombe e Seb Morris.

"Con la seconda generazione di Continental GT3 già vincitrice, ora vogliamo espandere la nostra famiglia da corsa mettendoci alla prova contro nuovi team e marchi - ha detto il responsabile ingegneristico di Bentley, Werner Tietz - Non vediamo l'ora di iniziare a correre in tutto il mondo con i nostri collaboratori rappresentanti di Bentley Motorsport".

Il direttore di Bentley Motorsport, Paul Williams, ha aggiunto: "Siamo stati molto attenti a crescere e adattare il nostro programma in modo che fosse sostenibile e di beneficio per vecchi e nuovi team clienti. Sono molto contento di avere squadre che operano ad alto livello, il Bentley Team M-Sport è stato quello che ci ha dato modo di diventare grandi con le Continental GT3 in vista del 2020, dove avremo il primo impegno con la 12h di Bathurst e un intenso programma di test per migliorare".

Oltre alla gara che si svolgerà sul Mount Panorama il weekend del 30 gennaio-2 febbraio, le Bentley della M-Sport saranno in azione anche alla 24h di Spa, 10h di Suzuka, 8h di Indianapolis e 9h di Kyalami.