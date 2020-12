Le Bentley di M-Sport sono pronte per l'ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge che a Kyalami vedrà l'idolo locale Jordan Pepper, Jules Gounon e Maxime Soulet dare la caccia al titolo piloti.

Alla 9h del 12 dicembre le Continental GT3 saranno due ed il trio formato da Alex Buncombe, Seb Morris ed Oliver Jarvis si occuperà della seconda iscritta, con una nuovissima livrea che sarà presentata la prossima settimana e che vedrà una colorazione giallo-verde creata assieme al nuovo sponsor Sparco e ad MS Technic.

"L'obiettivo è terminare la stagione come l'abbiamo cominciata - dice Pepper riferendosi al successo centrato alla 12h di Bathurst a febbraio nel primo round della serie 2020 - Ci stiamo giocando il titolo più importante delle corse GT3 mondiali e riuscire a conquistarlo a casa mia sarebbe un sogno che si avvera".

“Dopo un anno così difficile è fantastico tornare in azione con M-Sport sulla Bentley e con i piloti ufficiali. Ho già visto la livrea Sparco e mi piace molto, sono orgoglioso di poter avere la bandiera del mio paese sulla vettura. Mostriamo a tutti quello di cui siamo capaci!”

Il Team Manager di M-Sport, Matthew Wilson, ha aggiunto: "La squadra corse è diventata parte importante delle nostre attività e siamo orgogliosi di avere due Bentley con una livrea speciale per un evento che potrebbe essere storico per la Casa. E' stato un anno molto difficile per lo sport, ma siamo rimasti uniti e grazie al successo di Bathurst, unito alle ottime prestazioni di Jules, Jordan e Maxime, ora siamo a soli 3 punti dalla vetta e possiamo lottare per il titolo".

Soddisfatto anche Claudio Pastoris, AD di Sparco: "Da anni siamo partner di M-Sport e in Sudafrica vogliamo festeggiare questa cosa con stile, visto che nel paese nel 2020 abbiamo scelto di rinforzare la nostra presenza. Siamo un marchio di livello mondiale e collaborare con MS Technic ci darà modo di supportare al meglio l'idolo locale Jordan Pepper per la 9h di Kyalami".