24h di Spa: Frikadelli ritira le Porsche dopo l'alluvione

Le devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania si ripercuotono anche nel mondo del motorsport. La Frikadelli Racing ha infatti deciso di non partecipare alla 24h di Spa-Francorchamps della prossima settimana, in seguito a quanto accaduto qualche giorno fa nel proprio paese.

Il team tedesco avrebbe dovuto schierare nel primo round dell'Intercontinental GT Challenge due Porsche 911 GT3 R in collaborazione con la Casa madre, per gli equipaggi formati da Dennis Olsen/Frédéric Makowiecki/Patrick Pilet (#3) e Thomas Preining/Michael Christensen/Julien Andlauer (#13).

"Quello che è successo la scorsa settimana ci ha profondamente scosso e siccome alcuni membri del team, e le loro famiglie, sono stati colpiti dall'alluvione, ho preferito cancellare la nostra partecipazione alla 24h di Spa", ha dichiarato Klaus Abbelen, responsabile della Frikadelli.

"Nonostante amiamo il motorsport, quello che è accaduto ci mette davanti alla situazione della priorità di dover fornire aiuto a chi ne ha bisogno. Sono molto contento che la Porsche abbia condiviso questa scelta sostenendoci a pieno".

Sebastian Golz, responsabile del progetto Porsche GT3, è stato raggiunto da Motorsport.com per un ulteriore commento: "Ovviamente comprendiamo e condividiamo la decisione di Frikadelli Racing dopo la disastrosa alluvione che ha colpito l'Eifel. Molti dei nostri dipendenti e team clienti sono di Barweiler e hanno subìto anch'essi conseguenze. In momenti come questi, il motorsport chiaramente finisce in secondo piano".

L'idea è quella di provare ad affidare le due Porsche che la Frikadelli non porterà in Belgio agli altri team clienti presenti sulle ardenne, ovvero KCMG, Dinamic e Rutronik.

"Porsche sta cercando la migliore soluzione per le due vetture ritirate dalla Frikadelli Racing assieme agli altri team clienti. Al momento non sappiamo cosa succederà, in ogni caso l'intenzione è quella di trovare un accordo a breve in modo da garantire una presenza importante come Casa all'evento".