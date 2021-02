La Dinamic Motorsport ha definito l'equipaggio con cui prenderà parte alla stagione 2021 del GT World Challenge Europe.

Il team reggiano continuerà a schierare la sua Porsche 911 GT3 R in Endurance Cup, cercando di essere nuovamente protagonista come avvenuto negli anni passati, nei quali non sono mancati vittorie e podi.

A condividere il volante della vettura tedesca saranno i confermati Matteo Cairoli e Christian Engelhart, che come nuovo compagno si ritroveranno Klaus Bachler, già visto in azione in Dinamic un paio di stagioni fa.

"Confermiamo la partecipazione al GTWC Endurance e ci candidiamo ad un ruolo da protagonisti - spiega la nota ufficiale della compagine emiliana - I confermatissimi Matteo Cairoli e Christian Engelhart verranno affiancati da Klaus Bachler, già superbo interprete del campionato firmato SRO col team reggiano nel 2019. L'obiettivo è continuare assieme quel percorso di crescita iniziato due stagioni fa e che ci ha già regalato grosse soddisfazioni!"

Non è escluso che, come già accaduto nella passata stagione, la Dinamic possa schierare anche altre macchine fra le varie Classi della serie. Al momento tutte le valutazioni e trattative sono in fase di sviluppo.