GTWC | Nel 2022 arrivano due Audi dell'ISR Team Italia

L'ISR Team Italia farà il suo esordio assoluto in un campionato la prossima stagione, prendendo parte al GT World Challenge Europe.

La squadra tricolore fondata da Ferdinando Geri - già responsabile di Audi Sport Italia - ed Igor Salaquarda - capo di ISR Racing - schiererà due Audi R8 LMS in tutti gli eventi di Sprint ed Endurance Cup.

In attesa di scoprire quali saranno i piloti destinati alla coppia di macchine, la squadra sarà in azione a Valencia oggi e domani per i test collettivi organizzati dalla Casa dei Quattro Anelli, in modo da prepararsi al meglio per la nuova avventura.

“C'è grande soddisfazione e responsabilità nel dare questo annuncio, è una sfida importante e impegnativa - ha dichiarato il team principal Geri - Rappresentare Audi Sport nel GTWC Europe è un grande onore e faremo del nostro meglio per ottenere i risultati di vertice".

"Il livello del campionato è estremamente alto, ma godremo di un grande supporto tecnico da parte dello staff di Igor, che garantirà uno sviluppo costante per tutto l'anno. Cerchiamo di sfruttare al meglio le nostre competenze e la determinazione per ottenere buoni risultati in pista".

Salaquarda, che sarà direttore tecnico, ha aggiunto: "Tornare a competere sui più importanti tracciati di tutta Europa è una grande soddisfazione e sono contentissimo di condividerla con Ferdinando, con il quale c'è grande rispetto".

"ISR Team Italia è stato creato per lasciare un segno: correremo le più importanti gare del mondo, come la 1000km del Paul Ricard e la 24h di Spa, ossia tutte quelle che piloti e team GT sognano di fare almeno una volta nella vita".