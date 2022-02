GTWC | Madpanda e HRT pronte a correre con le loro Mercedes

Ci sono un paio di novità riguardanti le Mercedes che prendono parte al GT World Challenge Europe per la stagione 2022.

La prima è che l'Haupt Racing Team sta ancora valutando cosa fare quest'anno, sfogliando la margherita degli impegni in DTM e vari eventi GT, ma intanto è arrivata la conferma della presenza alla 24h di Spa-Francorchamps in estate.

All'evento ci sarà la AMG GT3 #4 grazie al supporto del nuovo sponsor Manniol, che apparirà in una nuova livrea giallo-blu in tutte le gare cui la squadra di Hubert Haupt presenzierà in Classe PRO, fra cui appunto quella delle Ardenne valida anche per l'Intercontinental GT Challenge.

Mercedes-AMG GT3 Evo - Madpanda Motorsport Photo by: Daimler AG

Ha invece scelto l'Endurance Cup la Madpanda Motorsport, compagine di Ezequiel Pérez Companc che guiderà la sua Mercedes in Silver Cup assieme ad un paio di altri concorrenti ancora da firmare.

"L'anno scorso abbiamo dimostrato di essere forti sia negli eventi endurance che in quelli sprint - ha detto l'argentino - Abbiamo vinto la 24h di Spa e ce la siamo giocata per la Top10 in quasi tutte le gare. Nel 2022 uno dei nostri obiettivi è vincere il campionato Silver".