GTWC: la 24h di Spa verso il rinvio, si valuta settembre

La 24h di Spa-Francorchamps va verso un rinvio e l'appuntamento di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge potrebbe svolgersi a settembre.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, l'evento previsto per 29 luglio-1 agosto sulle Ardenne difficilmente avrà luogo in quella data, poiché stanno per partire i lavori di ristrutturazione del tracciato.

Diversi mesi fa, il Governo locale aveva stanziato un budget per ammodernare le infrastrutture della pista belga, ma la pandemia di Coronavirus ha ovviamente e inevitabilmente rallentato le operazioni.

Il 1° maggio ci sarà il FIA WEC a Spa e una volta terminata questa manifestazione, si procederà soprattutto con la messa a nuovo del paddock, anche perché l'esigentissima Formula 1 vorrà avere tutto pronto per il Gran Premio di fine agosto.

Ecco quindi che SRO Motorsport sta provando a riprogrammare la gara valida per l'Endurance Cup del GTWCE e dell'IGTC (ma anche per Lamborghini Super Trofeo Europa e TCR Europe) a dopo l'estate, cercando un fine settimana che non vada troppo a cozzare con altri impegni di caratura endurance in giro per il mondo per le Case, le quali partecipano coi propri piloti ufficiali.