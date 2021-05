Iron Lynx ha scelto le sue 'Iron Dames' da portare al debutto nella 1000km del Paul Ricard, prossimo round del GT World Challenge Europe - Endurance Cup che si svolgerà il weekend del 28-30 maggio.

In Classe Pro-Am vedremo in azione la Ferrari 488 tutta 'rosa' nelle mani di Katherine Legge, Sarah Bovy e Doriane Pin.

Il duo Legge-Pin era già stato annunciato per gli altri impegni che vedono Iron Lynx dividersi tra FIA WEC, ELMS e Michelin Le Mans Cup, mentre la Bovy è stata presa all'ultimo momento, contando anche sulla sua esperienza nell'endurance avendo corso pure a Spa la 24h.

“Con Doriane, Sarah e Katherine abbiamo una grandissima formazione - ha dichiarato Deborah Mayer, responsabile del progetto Iron Dames - Siamo orgogliosi di essere la prima squadra tutta femminile del GT World Challenge Europa al via con la nostra Ferrari".

In passato nella serie ci sono state altre donne al via, come la nostra Michela Cerruti, più Claudia Hürtgen, Simona De Silversto, Rahel Frey, Christina Nielsen, Angélique Detavernier, Stéphane Kox, Abbie Eaton e Caitlin Wood.