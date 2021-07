24h Spa: Mercedes-AKKA svetta fra i Top20 delle Qualifiche

La Mercedes-AMG #88 del Team AKKA ASP ha ottenuto il primato nelle Qualifiche della 24h di Spa-Francorchamps, dove i piloti di GT World Challenge Europe - Endurance Cup ed Intercontinental GT Challenge si sono giocati i 20 posti disponibili che consentiranno l'assalto alla Super Pole della gara questa sera.

Calata la notte sul tracciato di 7km delle Ardenne, il 2'18"433 tempo medio del trio Raffaele Marciello/Daniel Juncadella/Jules Gounon consente alla vettura #88 della Stella di essere la migliore a livello assoluto e della Classe PRO in questa Top20, dove solamente quattro protagonisti della categoria Silver sono riusciti ad entrare.

Al secondo posto, ma con oltre 0"4 di ritardo, si è issata la Aston Martin Vantage #95 di Nicki Thiim/Ross Gunn/Marco Sørensen (Garage 59), seguita a ruota dalla Audi R8 LMS #66 del team Attempto Racing condotta da Mattia Drudi/Dennis Marschall/Christopher Mies e dalla Mercedes #4 di Maro Engel/Luca Stolz/Vincent Abril (Toksport WRT).

Top5 anche per la BMW M6 #34 di Sheldon Van Der Linde/David Pittard/Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport), i quali fanno leggermente meglio dei compagni di squadra della #35 Timo Glock/Martin Tomczyk/Thomas Neubauer.

Il settimo posto generale è per i leader della Classe Silver, vale a dire Stuart White/Pierre-Alexandre Jean/Nelson Panciatici/Ulysse De Pauw, impegnati con la Bentley Continental #107 preparata dalla CMR.

La migliore delle Porsche 911 GT3-R è la #22 di Matt Campbell/Earl Bamber/Mathieu Jaminet (GPX Martini Racing), ottava con dietro ben quattro Lamborghini Huracan.

Le due della Emil Frey Racing (#163 Giacomo Altoè/Franck Perera/Albert Costa e #114 Konsta Lappalainen/Jack Aitken/Arthur Rougier) sono in Top10 davanti alla #163 di Mirko Bortolotti/Marco Mapelli/Andrea Caldarelli (Orange 1 FFF Racing Team) e alla #114 dei compagni Silver Alex Fontana/Rolf Ineichen/Ricardo Feller.

Proseguendo nell'ordine, il 13° crono lo ottengono Lucas Auer/Timur Boguslavskiy/Felipe Fraga sulla seconda Mercedes di AKKA ASP marchiata con il #89, mentre Antonio Fuoco/Callum Ilott/Davide Rigon (#71 Iron Lynx) hanno il 14° tempo e sono i migliori delle Ferrari 488, visto che i loro compagni Côme Ledogar/Nicklas Nielsen/Alessandro Pier Guidi sono due posizioni più indietro.

Fra loro si piazzano Nico Müller/Robin Frijns/Dennis Lind con l'Audi #37 del Team WRT come altra unica auto dei Quattro Anelli che potrà provare l'attacco alla Super Pole, visto che tutte le altre sono state eliminate.

Assieme ai sopracitati, alla sessione di questa sera accedono anche la Mercedes #87 di Simon Gachet/Konstantin Tereschenko/Petru Razvan Umbrarescu/Thomas Drouet (AKKA ASP), terza Silver, la Porsche di Maxime Martin/Nick Tandy/Laurens Vanthoor (KCMG), la McLaren 720 S di Rob Bell/Oliver Wilkinson/Ben Barnicoat (Jota) e Russel Ward/Mikael Grenier/Philip Ellis con la Mercedes della Winward Racing, quarti Silver.

Per quanto riguarda le posizioni a seguire, si tratta di risultati 'congelati' e quindi tutti i protagonisti partiranno da quanto ottenuto nella serata di giovedì in gara.

Degli esclusi bisogna obbligatoriamente citare le due Porsche di Rutronik Racing e Dinamic Motorsport: Sven Müller/Richard Lietz/Kévin Estre (#21) scatteranno dalla 22a casella, davanti alla #54 di Klaus Bachler/Christian Engelhart/Matteo Cairoli.

Abbastanza clamorosa l'eliminazione dell'Audi #32 condotta da Dries Vanthoor/Kelvin Van Der Linde/Charles Weerts, che dopo il primato stabilito nelle Libere e Pre-Qualifiche non va oltre il 55° posto, complice soprattutto una bandiera rossa esposta in Q2, negando a Vanthoor la possibilità di stabilire un tempo da aggiungere alla media coi suoi compagni.

A causare l'interruzione era stata la Lamborghini #19 della Grasser Racing, che con Tim Zimmerman è finito contro alle barriere in cima al "Raidillon".

La Pole Position della Classe PRO-AM va alla Garage 59, che con la Aston Martin Vantage #188 di Alexander West/Chris Goodwin/Charlie Eastwood/Marvin Kirchhöfer è 32a in 2'20"594.

Secondo e terzo posto della categoria per le Mercedes di Sam De Haan/Rob Collard/Ricky Collard Jr./Fabian Schiller (#69 Ram Racing) e Nico Bastian/Florian Scholze/Olivier Grotz/Jim Pla (#2 GetSpeed).

In AM Cup il primato lo firmano Pieder Decurtins/Dennis Busch/Manuel Lauck/Marc Basseng sulla Porsche #166 della Haegeli by T2 Racing, facendo meglio della #23 di Jacob Schell/Ivan Jacoma/Niki Leutwiler/Nico Menzel (Huber Motorsport).

Questa sera i piloti avranno 30' di tempo per effettuare un Warm-Up e poi dalle 19;50 ci sarà l'assalto alla Super Pole, con partenza ad ordine inverso dei Top20 sopracitati che avranno a disposizione un giro per lanciarsi e due tentativi, scegliendo un pilota per squadra.

Pos # Classe Pilota Team Auto Tempo medio Q1 Q2 Q3 Q4 1 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon Mercedes-AMG Team Akka ASP Mercedes-AMG GT3 2:18.433 2:18.323 2:18.565 2:18.413 2 95 Pro Cup Nicki Thiim, Ross Gunn, Marco Sorensen Garage 59 Aston Martin Vantage AMR GT3 2:18.867 2:18.327 2:19.193 2:19.081 3 66 Pro Cup Mattia Drudi, Dennis Marschall, Christopher Mies Audi Sport Team Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 2:19.090 2:19.571 2:19.077 2:18.624 4 4 Pro Cup Maro Engel, Luca Stolz, Vincent Abril Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG GT3 2:19.112 2:19.138 2:19.051 2:19.148 5 34 Pro Cup Sheldon van der Linde, David Pittard, Marco Wittmann Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3 2:19.145 2:19.304 2:19.207 2:18.925 6 35 Pro Cup Timo Glock, Martin Tomczyk, Thomas Neubauer Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3 2:19.156 2:19.462 2:19.445 2:18.562 7 107 Silver Cup Stuart White, Pierre-Alexandre Jean, Nelson Panciatici, Ulysse De Pauw CMR Bentley Continental GT3 2:19.238 2:19.726 2:18.905 2:19.343 2:18.979 8 22 Pro Cup Matt Campbell, Earl Bamber, Mathieu Jaminet GPX Martini Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.259 2:19.744 2:18.878 2:19.155 9 163 Pro Cup Giacomo Altoe, Franck Perera, Albert Costa Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.261 2:19.338 2:19.634 2:18.813 10 114 Pro Cup Konsta Lappalainen, Jack Aitken, Arthur Rougier Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.278 2:20.101 2:19.083 2:18.652 11 63 Pro Cup Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.317 2:19.609 2:20.059 2:18.283 12 14 Silver Cup Alex Fontana, Rolf Ineichen, Ricardo Feller Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:19.517 2:19.982 2:20.504 2:18.067 13 89 Pro Cup Lucas Auer, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 2:19.599 2:19.728 2:20.157 2:18.914 14 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Callum Ilott, Davide Rigon Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:19.631 2:20.028 2:19.922 2:18.945 15 37 Pro Cup Nico Müller, Robin Frijns, Dennis Lind Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS GT3 2:19.691 2:20.291 2:19.506 2:19.276 16 51 Pro Cup Come Ledogar, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi Iron Lynx Ferrari 488 GT3 2:19.698 2:20.102 2:20.124 2:18.870 17 87 Silver Cup Simon Gachet, Konstantin Tereschenko, Petru Razvan Umbrarescu, Thomas Drouet AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 2:19.969 2:20.371 2:19.231 2:21.096 2:19.178 18 47 Pro Cup Maxime Martin, Nick Tandy, Laurens Vanthoor KCMG Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.995 2:20.516 2:19.970 2:19.501 19 38 Pro Cup Rob Bell, Oliver Wilkinson, Ben Barnicoat Jota McLaren 720S GT3 2:20.079 2:20.248 2:20.219 2:19.772 20 57 Silver Cup Russel Ward, Mikael Grenier, Philip Ellis Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:20.103 2:22.253 2:18.918 2:19.140 21 99 Silver Cup Fabien Lavergne, Max Hofer, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 2:20.111 2:22.002 2:18.957 2:19.376 22 21 Pro Cup Sven Müller, Richard Lietz, Kevin Estre Rutronik Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:20.123 2:21.685 2:19.802 2:18.883 23 54 Pro Cup Klaus Bachler, Christian Engelhart, Matteo Cairoli Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:20.143 2:20.530 2:20.392 2:19.508 24 25 Pro Cup Markus Winkelhock, Patric Niederhauser, Christopher Haase Audi Sport Team Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 2:20.296 2:20.665 2:21.223 2:19.001 25 3 Pro Cup Dennis Olsen, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Schnabl Engineering Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:20.345 2:21.075 2:19.952 2:20.008 26 33 Silver Cup Benja Hites, Fabrizio Crestani, David Perel Team Rinaldi Racing Ferrari 488 GT3 2:20.402 2:21.563 2:20.457 2:19.186 27 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Ricardo Sanchez, Patrick Kujala, Rik Breukers Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:20.453 2:20.453 2:22.156 2:20.249 2:18.957 28 7 Silver Cup Berkay Besler, Oscar Tunjo, Paul Petit, Marvin Dienst Toksport WRT Mercedes-AMG GT3 2:20.492 2:20.728 2:20.417 2:21.735 2:19.090 29 40 Silver Cup Miklas Born, Jordan Love, Yannick Mettler, Lance David Arnold SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 2:20.565 2:21.412 2:20.202 2:20.289 2:20.360 30 30 Silver Cup James Pull, Franco Colapinto, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS GT3 2:20.575 2:20.188 2:21.181 2:20.358 31 26 Pro Cup Jamie Green, Finlay Hutchison, Adrien Tambay Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 2:20.582 2:20.663 2:21.359 2:19.726 32 188 Pro-AM Cup Alexander West, Chris Goodwin, Charlie Eastwood, Marvin Kirchhöfer Garage 59 Aston Martin Vantage AMR GT3 2:20.594 2:22.995 2:21.526 2:19.154 2:18.704 33 56 Pro Cup Romain Dumas, Andrea Rizzoli, Mikkel O. Pedersen Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:20.802 2:20.371 2:21.227 2:20.808 34 5 Silver Cup Michele Beretta, Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Indy Dontje HRT Mercedes-AMG GT3 2:20.871 2:20.629 2:22.358 2:20.611 2:19.887 35 27 Silver Cup Alexandre Cougnaud, Lucas Legeret, Louis Prette, Aurelien Panis Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 2:20.932 2:22.653 2:20.244 2:21.462 2:19.372 36 159 Silver Cup Tuomas Tujula, Alex MacDowall, Valentin Hasse Clot, Nicolai Kjaergaard Garage 59 Aston Martin Vantage AMR GT3 2:20.966 2:20.422 2:23.109 2:20.350 2:19.983 37 18 Pro Cup Edoardo Liberati, Alexandre Imperatori, Joshua Burdon KCMG Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.000 2:20.903 2:21.492 2:20.606 38 69 Pro-AM Cup Sam de Haan, Rob Collard, Ricky Collard Jr., Fabian Schiller Ram Racing Mercedes-AMG GT3 2:21.063 2:22.364 2:22.434 2:20.759 2:18.697 39 2 Pro-AM Cup Nico Bastian, Florian Scholze, Olivier Grotz, Jim Pla GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:21.094 2:20.112 2:22.132 2:22.466 2:19.668 40 77 Pro-AM Cup Miguel Ramos, Leo Machitski, Henrique Chaves, Sandy Mitchell Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.112 2:23.492 2:22.858 2:19.488 2:18.612 41 50 Pro Cup Nicky Catsburg, Maxi Buhk, Maxi Götz Hub Auto Mercedes-AMG GT3 2:21.150 2:22.487 2:20.265 2:20.699 42 93 Pro-AM Cup Jonathan Hui, Chris Froggatt, Matteo Cressoni, Edward Cheever SKY - Tempesta Racing Ferrari 488 GT3 2:21.227 2:23.495 2:21.729 2:20.243 2:19.443 43 666 Silver Cup Martin Rump, Glenn van Berlo, Baptiste Moulin, Yuki Nemoto VS Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.357 2:20.890 2:21.760 2:23.089 2:19.691 44 70 Pro-AM Cup Oliver Millroy, Brendan Iribe, Kevin Madsen, Jordan Pepper Inception Racing McLaren 720S GT3 2:21.626 2:20.601 2:25.145 2:21.733 2:19.028 45 10 Pro-AM Cup Jens Liebhauser, Karim Ojjeh, Yann Zimmer, Jens Klingmann Boutsen Ginion BMW M6 GT3 2:21.678 2:23.727 2:22.301 2:21.168 2:19.519 46 19 Pro-AM Cup Bertrand Baguette, Hiroshi Hamaguchi, Stefano Costantini, Phil Keen Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:21.745 2:20.994 2:24.304 2:21.577 2:20.105 47 222 Silver Cup Lars Kern, Bastian Buus, Julien Apotheloz, Arno Santamato Team Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:21.998 2:22.580 2:22.116 2:21.393 2:21.903 48 52 Pro-AM Cup Louis Machiels, John Wartique, Andrea Bertolini, Alessio Rovera AF Corse Ferrari 488 GT3 2:22.040 2:23.800 2:24.545 2:20.587 2:19.229 49 11 Pro-AM Cup Tim Kohmann, Francesco Zollo, Giorgio Roda, David Fumanelli Kessel Racing Ferrari 488 GT3 2:22.538 2:21.701 2:26.261 2:22.651 2:19.542 50 20 Pro-AM Cup Valentin Pierburg, George Kurtz, Colin Braun, Dominik Baumann SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 2:22.629 2:24.318 2:25.818 2:20.879 2:19.504 51 53 Pro-AM Cup Duncan Cameron, Rino Mastronardi, Matt Griffin, Miguel Molina AF Corse Ferrari 488 GT3 2:22.633 2:25.904 2:23.429 2:22.015 2:19.184 52 166 AM Cup Pieder Decurtins, Dennis Busch, Manuel Lauck, Marc Basseng Haegeli by T2 Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:22.654 2:24.957 2:23.986 2:21.040 2:20.635 53 23 AM Cup Jacob Schell, Ivan Jacoma, Niki Leutwiler, Nico Menzel Huber Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:23.275 2:25.212 2:24.488 2:22.743 2:20.658 54 911 Pro-AM Cup Antares Au, Daniel Allemann, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:24.130 2:31.114 2:24.288 2:20.251 2:20.870 55 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS GT3 2:19.345 2:19.199 2:19.492 56 61 Pro-AM Cup Adrian Henry de Silva, Carlos Rivas, Reid Harker, Will Bamber EBM Giga Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:25.713 2:28.402 2:27.617 2:21.120 57 31 Silver Cup Ryuichiro Tomita, Frank Bird, Valdemar Eriksen Team WRT Audi R8 LMS GT3 2:19.570 2:19.570 58 16 Silver Cup Alberto di Folco, Tim Zimmermann, Kikko Galbiati, Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 2:20.623 2:20.623