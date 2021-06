24h di Spa: KCMG iscrive due Porsche per puntare a vincere

La KCMG si è iscritta alla 24h di Spa-Francorchamps con due Porsche 911 GT3 R grazie al supporto ufficiale della Casa tedesca.

Il team di Hong Kong sarà in azione sulle Ardenne per il round del 29 luglio-1 agosto valido per il GT World Challenge Europe-Endurance Cup e l'Intercontinental GT Challenge, con la chiara intenzione di puntare al successo in Classe PRO.

Sulla Porsche #18 vedremo all'opera il solito trio griffato KCMG, ossia Josh Burdon/Alexandre Imperatori/Edoardo Liberati, mentre sulla seconda, che avrà il #47 ed è presente con l'aiuto di Porsche, l'equipaggio sarà formato da Nick Tandy/Laurens Vanthoor/Maxime Martin.

"Sono entusiasta di unirmi a KCMG per la prima volta. Come belga, è sempre un grande momento correre la 24 Ore di Spa e con il mio connazionale Maxime e le grandi capacità di Nick, abbiamo una bella formazione - ha detto Vanthoor - Punto alla mia terza vittoria in questo evento, quindi il mio obiettivo è quello di raggiungerlo".

Tandy ha aggiunto: "La 24 ore di Spa è uno dei momenti salienti della stagione di qualsiasi pilota, quindi sono felice che KCMG stia mettendo insieme un programma per vincerla e che mi abbiano dato la possibilità di farne parte. Insieme a Laurens, torniamo come vincitori in carica dell'evento e l'aggiunta di un altro pilota che c'è riuscito in passato, come Maxime, mi rende fiducioso che ci sia tutto il necessario per provarci".

Carico anche Martin: "Sono molto felice di unirmi a Porsche e KCMG per la mia gara di casa. La 24 Ore di Spa è un grande evento in Belgio e, come pilota belga, è uno dei più importanti dell'anno. Ho avuto la possibilità di vincere nel 2016, Laurens c'è riuscito due volte e Nick ce l'ha fatta l'anno scorso, quindi abbiamo una formazione molto forte. KCMG non ha nulla da dimostrare, è una delle migliori squadre, sono davvero impaziente di vedere come saremo alle prove ufficiali".

Saltando sull'altra macchina, Burdon è molto motivato: "Avere oltre 50 auto GT3 su un circuito come Spa-Francorchamps è incredibile e mi piace come sfida. Come squadra siamo cresciuti tanto in questa stagione e mi sento fiducioso del nostro pacchetto per giocarcela per il vertice, quindi sono davvero impaziente di essere al via della 24 Ore di Spa".

Gli fa eco Imperatori: "Il secondo momento clou del nostro programma 2021 è in arrivo ed è bellissimo tornare a Spa con l'esperienza maturata lo scorso anno e una squadra molto forte su cui contare. Come al solito sarà una sfida impegnativa, ma abbiamo un solido programma di preparazione e puntiamo a trasformarlo in un bel risultato".

Liberati ha chiosato: "Dopo una grande prestazione di tutta la squadra alla 24 Ore del Nürburgring, ora siamo pronti ad affrontare un'altra gara endurance estremamente impegnativa. Non vedo l'ora di scendere di nuovo in pista per i test, che saranno davvero importanti perché useremo gomme diverse e un altro Balance of Performance, quindi dobbiamo sfruttare tutto il tempo in pista per raccogliere. Grazie a KCMG per la loro fiducia, è una squadra di persone sempre pronte a dare il 100%"

Matt Howson, Team Manager: "Siamo lieti di tornare alla 24 Ore di Spa con due auto. L'anno scorso abbiamo lottato per la vittoria fino a quando abbiamo potuto, poi ci si è messa la sfortuna, quindi abbiamo un affare in sospeso. Non solo arriviamo con Josh, Alex ed Edo freschi di una fantastica 24 Ore del Nürburgring, ma diamo anche il benvenuto a tre vincitori di classe mondiale della 24 Ore di Spa come Laurens, Nick e Maxime per completare una formazione formidabile. È un piacere riavere Nick come ex pilota KCMG nel WEC, così come due dei più veloci piloti belgi del pianeta nella loro gara di casa. Siamo più forti che mai come squadra e con il continuo supporto della Porsche, le nostre aspettative sono alte per Spa".

Paul Ip, fondatore del team: "Ancora una volta il nostro programma GT ci porta dal Nordschleife a Spa-Francorchamps per un'altra gara endurance GT3 con Porsche. Siamo molto entusiasti di correre ancora una volta con due macchine e che la nostra #47 avrà il pilota ufficiale Porsche, Laurens Vanthoor, accanto a due dei migliori piloti GT del mondo, Nick Tandy e Maxime Martin. KCMG ha lottato per il successo a Spa l'anno scorso e con questa formazione e il sostegno di Porsche, abbiamo tutto per essere in una posizione anche migliore nel 2021".

#18 KCMG, Porsche 911 GT3 R: Josh Burdon, Alexandre Imperatori, Edoardo Liberati, #47 KCMG, Porsche 911 GT3 R: Nick Tandy, Laurens Vanthoor, Maxime Martin