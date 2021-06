24h di Spa: HubAuto si iscrive con la Mercedes "Leggenda"

La HubAuto Racing si è iscritta alla 24h di Spa con una Mercedes-AMG, che per l'occasione avrà una livrea celebrativa tutta rossa.

La vettura avrà il #50 per festeggiare 'La leggenda di Spa', ossia la 300SEL 6.8 AMG che vinse la propria categoria all'evento delle Ardenne del 1971 nelle mani di Hans Heyer e Clemens Schickentanz, terminando seconda assoluta.

Quest'anno Maxi Buhk, Yelmer Buurman e Maxi Götz saranno al volante della Mercedes per cercare di ripetere tale glorioso risultato.

"L'obiettivo è ripetere il risultato della AMG del 1971, ma per noi il podio sarebbe comunque fantastico per cominciare a scrivere un bel capitolo della nostra storia con Mercedes", ha dichiarato il proprietario della HubAuto Racing, Morris Chen, che poi rivela di aver sognato Raffaele Marciello come pilota.

“Raffaele purtroppo non poteva essere con noi per via di altri impegni presi con la Mercedes in precedenza, ma siamo molto felici di avere Maxi B, Maxi G e Yelmer. Sono tutti forti e già con podi all'attivo nelle corse endurance, quindi siamo convinti che si caleranno nella parte col team alla grande".

"Abbiamo già parlato con tutti e tre e sono ansiosi di far parte della "Leggenda di Spa". Come squadra, siamo abbastanza nuovi nel rapporto con la Mercedes-AMG GT3, ma dopo le avventure in Asian Le Mans Series stiamo prendendo confidenza. Abbiamo ricevuto l'auto solo una settimana prima di Dubai, ma siamo stati in grado di giocarcela per il vertice, quindi puntiamo a fare lo stesso a Spa".