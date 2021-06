24h di Spa: ecco i piloti Audi per Saintéloc, WRT e Attempto

Audi Sport ha delineato gli equipaggi e i team con cui presenzierà alla 24h di Spa-Francorchamps, gara valida per GT World Challenge Europe-Endurance Cup ed Intercontinental GT Challenge.

L'evento delle Ardenne è previsto per il weekend del 29 luglio-1 agosto e le R8 LMS GT3 con supporto ufficiale saranno in totale quattro, due nelle mani del Team WRT e una a testa per Attempto Racing e Saintéloc Racing.

Sulla prima vettura della compagine belga vedremo all'opera Kelvin Van Der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor, mentre i loro compagni del secondo mezzo sono Robin Frijns/Dennis Lind/Nico Müller.

Alla Attempto sono stati destinati il nostro Mattia Drudi, Dennis Marschall e Christopher Mies, con Christopher Haase/Patric Niederhauser/Markus Winkelhock che invece vestiranno i panni dei portacolori Saintéloc.

Infine si attendono i piani della Car Collection Motorsport, che avrà una macchina in forma privata.

“La 24h di Spa è sempre stato un sogno per tutti i fan e da anni regala gare emozionanti - ha affermato Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing - Nessuno ha mai vinto questo evento quanto Audi negli ultimi 10 anni e nel 2020 abbiamo perso il successo solamente per 4"6, quindi l'obiettivo per questa edizione è chiaro: trovare quei 5" che ci sono mancati".