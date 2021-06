24h di Spa: Aston Martin scende in campo con Garage 59

La Aston Martin Racing scende in campo per la 24h di Spa-Francorchamps, dando un grosso supporto ufficiale al team Garage 59 per l'evento del GT World Challenge Europe - Endurance Cup previsto per il weekend del 31 luglio-1 agosto.

La Casa britannica schiera il suo duo Campione WEC in carica, Nicki Thiim-Marco Sørensen, più Ross Gunn su una terza Vantage GT3 in Classe Pro, aggiungendola a quelle di Silver Cup (Valentin Hasse-Clot/Alex MacDowall/Nicolai Kjaergaard) e Pro-Am (Chris Goodwin/Alexander West/Jonny Adam).

Più avanti verrà annunciato anche un quarto pilota per gli equipaggi sopracitati, con AMR che punta forte al successo sulle Ardenne.

"E' nostra ferma intenzione puntare a vincere e cercavamo un team con cui collaborare - ha spiegato l'AD di AMR, John Gaw, a Motorsport.com - Abbiamo parlato con diverse squadre, ma alla fine era più logico affidarci a Garage 59 visto che è già impegnata nella serie".

"Presentarci con una vettura Pro conferma quanto siamo impegnati nel programma clienti con il nostro sostegno, che non sarà limitato solamente ai piloti, ma anche fornendo personale e supporto tecnico della squadra che ha vinto il Mondiale, così come tutte le formazioni che corrono con una Vantage".

"Il nostro lavoro non si fermerà qui, però. Abbiamo tante risorse da poter impiegare coi team GT3 e altre gare cui prendere parte. In estate arriveranno altri annunci".

Sørensen ha aggiunto: "Non vedo l'ora di essere a Spa, è una grande occasione poter correre e provare a vincere la classifica assoluta in una delle più importanti corse endurance, per cui ringrazio Garage 59 e Aston Martin".

"Io e Nicki formeremo ancora il ‘Dane Train’ e assieme a Ross avremo una formazione molto forte per la nostra Vantage, che potrà lottare per il successo".