Madpanda Motorsport, Garage 59 e 59Racing hanno confermato la loro presenza al via del GT World Challenge Europe, che nel prossimo weekend aprirà i battenti con il primo round dell'Endurance Cup ad Imola.

Partendo dalla Madpanda, la squadra del team principal e pilota Ezequiel Companc ha raggiunto un accordo con Patrick Assenheimer e Jorge Cabezas Catalan per condividere il volante della Mercedes-AMG GT3 di Classe Silver nelle gare più lunghe a partire proprio da quella del Santerno e proseguendo poi con Nürburgring, Paul Ricard e 24h di Spa.

"Sono entusiasta di avere con me Patrick e Jorge perché sono esattamente i piloti che cercavo per la Silver Cup, ora siamo una line-up capace di vincere - ha detto Companc - Patrick ha già esperienza con la Mercedes-AMG e conoscendo la macchina aiuterà sicuramente il team. Con Jorge invece siamo sicuri di avere un uomo-squadra perfetto che possa contribuire alla crescita, non vedo l'ora di iniziare".

Assenheimer ha aggiunto: “Non mi aspettavo di tornare a correre nel GT World Challenge Europe quest'anno viste le circostanze, ma sono veramente felice dell'occasione che mi ha offerto la Madpanda Motorsport. E' un team nuovo e avrò nuovi compgni, ma siamo pronti a combattere e non vedo l'ora di cominciare".

Contento anche Cabezas Catalan: “Sono molto felice di correre nel GT World Challenge Europe, è un grande salto per la mia carriera. So che sono il "rookie" della squadra, ma contribuirò il più possibile per provare a vincere e portare a casa il titolo fino a fine anno. Voglio ringraziare la Madpanda Motorsport ed Ezequiel per aver creduto in me e avermi dato questa occasione".

La Mercedes #90 della Madpanda, oltre alla citata Endurance Cup, sarà in griglia anche per gli eventi di Sprint Cup, con Companc che annuncerà più avanti il suo co-pilota.

Nel frattempo, anche la Garage 59 ha dato il suo ok per la presenza in Pro-Am dell'Endurance Cup con la Aston Martin Vantage GT3 #188 che vedrà Alexander West e Chris Goodwin lavorare con il pilota ufficiale della Casa inglese, Jonny Adam.

"Sono lieto di correre con Alex e Chris in Pro-Am quest'anno - ha dichiarato il britannico - Il 2019 è stato difficile in Classe Pro, i ragazzi Am erano sul podio quasi ogni gara! Spero di poterci salire tante volte e vincere molto con Garage 59".

In Silver Cup il volante della Vantage #159 andrà invece ad Andrew Watson e Valentin Hasse-Clot, mentre il nome del terzo pilota arriverà prossimamente.

"Sono felicissimo di essere in una line-up così competitiva, specialmente dopo un periodo così difficile - sono le parole di Hasse-Clot - Era importante per me rimanere sulla Aston Martin e ad un livello alto come quello del GT World Challenge, è ottimo per la mia carriera. La Garage 59 è già Campione nella serie e spero di poter lottare per il titolo di Silver Cup quest'anno. I weekend saranno molto impegnativi per me, dovrò conciliare gli impegni in GT3 e GT4, ma è quello per cui ho lavorato tutto l'inverno, dunque sono pronto!"

Il Team Principal, Andrew Kirkaldy, ha spiegato i cambiamenti in corso d'opera: "Sono sicuro che ogni squadra sia d'accordo con me quando dico che c'è gioia nel tornare in pista. Ovviamente tutto dipenderà dalla salute pubblica, ma la cosa importante è che ci aspettano mesi di grandi gare. Abbiamo rivisto i piani e le line-up con la convinzione di poter ottenere dei grandi risultati. L'equipaggio di Pro-Am l'anno scorso fece bene con quattro podi centrati su cinque round, mentre dopo Monza ci furono difficoltà per la vettura Pro. Vediamo cosa faremo ora!”

Infine ecco presenti anche i ragazzi di 59Racing, che dopo il podio alla 12h di Bathurst di febbraio vogliono dire la propria anche in Classe Pro con la McLaren 720S GT3.

A guidarla saranno Ben Barnicoat, Martin Kodrić e Lewis Williamson grazie al sostegno di EMA Group, con la speranza che venga dato il via libera per il personale della squadra proveniente dall'Australia in modo da pianificare anche altri eventi oltre a quelli Endurance.