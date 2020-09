Kobayashi alla 24 Ore di Spa con HubAuto Ferrari

Kamui Kobayashi farà squadra con Marcos Gomes e Tom Blomqvist per la gara principale del GT World Challenge Europe il 24-25 ottobre. Sarà il secondo tentativo del 34enne alla classica belga, dopo aver fatto la sua prima gara nel 2017 con Goodsmile Racing Mercedes-AMG GT3. La sua precedente gara con una GT3 è stata lo scorso anno alla 10 Ore di Suzuka, dove ha guidato anche per Goodsmile, classificandosi al decimo posto.

"Il team HubAuto è felice che Kamui si unisca a Tom e Marcos per la 24 Ore di Spa - ha detto il capo della squadra Morris Chen - Kamui porta con sé una grande esperienza nelle gare endurance. In combinazione con l'esperienza di enduro di Tom e Marcos, abbiamo una line-up di piloti che ci dà molta fiducia".

Gomes e Blomqvist hanno entrambi guidato per HubAuto nella 24 Ore di Le Mans dello scorso fine settimana, condividendo una Ferrari 488 GTE nella classe GTE Am con Chen e non riuscendo a finire a causa di problemi al motore. Per la squadra di Taiwan è stata la prima uscita di Le Mans e si è assicurata il suo ingresso dopo aver vinto la classe GT dell'Asian Le Mans Series lo scorso inverno.

HubAuto è stato un habitué dell'Intercontinental GT Challenge lo scorso anno, vincendo il secondo round della stagione a Laguna Seca con Miguel Molina, Tim Slade e Nick Foster che si sono divisi i compiti di guida. Anche l'ex corridore di Formula 1 Heikki Kovalainen e il campione di Super Formula Nick Cassidy hanno guidato per la squadra nel corso della stagione.

E' entrato anche nel round di apertura dell'IGTC di quest'anno, la 12 Ore di Bathurst, con Gomes, Slade e Daniel Serra, ma si è dovuto ritirare dopo un incidente di allenamento. L'australiano Slade, che giocava regolarmente a Le Mans, non ha potuto prendere posto a causa delle restrizioni di viaggio della COVID-19 ed è stato sostituito da Blomqvist.