Il team GT di Jenson Button passa dalla Honda alla McLaren

Il Jenson Team Rocket RJN schiererà una McLaren 720 GT3 nelle cinque gare che compongono la Endurance Cup della GTWCE in questa stagione.

Button, che ha corso in F1 con la McLaren dal 2010 al 2017, ha dichiarato: "E' entusiasmante confermare che il Jenson Team Rocket RJN disputerà la stagione con una McLaren 720S GT3".

"Entriamo nella stagione con grande fiducia in una squadra che vanta una grande esperienza ed una vettura che si è già dimostrata capace di vincere a questo livello".

Il socio di Button, Bob Neville, ha aggiunto: "Non eravamo in grado di continuare con la Honda e siamo stati fortunati a trovare questo nuovo accordo. Siamo molto rilassati: la vettura è molto bella ed è stata anche sviluppata in maniera enorme".

Neville ha poi aggiunto che spera di poter prendere in consegna la vettura questa settimana e di aver già avviato alcuni colloqui con dei piloti interessati a prendere parte al programma GTWCE, che inizierà a Monza nel mese di aprile.