E' una vittoria incredibile quella che il Belgian Audi Club Team WRT ha centrato ad Imola nella prima gara stagionale del GT World Challenge Europe.

Al termine delle 3h del round di Endurance Cup, Mirko Bortolotti ha tagliato il traguardo in festa al volante della R8 LMS #31 condivisa con Kelvin Van Der Linde e Matthieu Vaxiviere, ma è successo veramente di tutto nell'arco dei 180' e fino a pochissimi giri dal termine il punto interrogativo sull'esito finale aleggiava dentro l'Enzo e Dino Ferrari.

Basti pensare che sono state ben cinque le neutralizzazioni con Full Course Yellow e ingresso della Safety Car a raggruppare tutti, ma soprattutto a rimescolare le carte più e più volte.

Al via il poleman Frédéric Vervisch ha tenuto il primato con l'Audi #66 della Attempto Racing, ma già al "Tamburello" ecco una collisione tra la Porsche #12 della GPX Racing condotta da Matt Campbell e la Mercedes #4 di Maro Engel, con il portacolori della HRT a tagliare la variante finendo fuori dalla Top10.

Vervisch ha provato la fuga approfittando di un James Calado piuttosto lento con la Ferrari #51 della AF Corse, tallonato dalla Mercedes #88 di Raffaele Marciello (AKKA ASP), Campbell e Vaxiviere.

Ma ecco il primo rallentamento obbligato con il FCY per via del botto da parte di Christian Hook con la Mercedes #44 di SPS Automotive Performance, in sbandata all'uscita della "Rivazza" e costretto ad alzare bandiera bianca.

La gara è ripresa dopo 5 passaggi e subito Marciello ne ha approfittato per scavalcare Calado proprio all'ultima variante, ma la festa è durata poco perché al 15° giro nuovo FCY per un doppio incidente che ha visto la Mercedes #87 di Jean-Luc Beabelique (AKKA ASP) venire spedita a muro alla "Rivazza" dalla Mercedes #74 della Ram Racing con sopra Remon Vos, che poco prima aveva causato lo stesso incidente alla "Tosa" con la Bentley Continental #107 dell'incolpevole Petru Razvan Umbrarescu (CMR).

E qui si è verificato il primo episodio che nel complesso della gara è stato decisivo perché chi era a centro gruppo ne ha approfittato per rientrare ai box effettuando una sosta anticipata.

La ripartenza al giro 19 è durata in realtà qualche metro perché la Lamborghini #23 di Giovanni Venturini (Imperiale) è stata centrata nella discesa della "Rivazza" da un rivale, che gli ha causato il distacco della posteriore destra e la fermata nell'erba.

Altra Safety Car e praticamente Top10 tutta a rientrare in pit-lane per la sosta; in questo frangente, clamoroso errore del leader Vervisch che arriva stortissimo nella sua piazzola, costringendo i meccanici della Attempto a sistemarla perdendo parecchio tempo.

Si riprende la corsa al giro 26 con parecchie carte rimescolate perché al comando si ritrova a sorpresa la Ferrari #51 che Nicklas Nielsen ha ereditato da Calado, ma soprattutto seguita dalla 488 #78 della SMP Racing condotta da Sergey Sirotkin, mentre Timur Boguslavski mantiene terza la Mercedes #88 davanti all'Audi #31 di Kelvin Van Der Linde; il sudafricano ci mette pochissimo a sbarazzarsi del rivale griffato AKKA ASP, facendo poi lo stesso con Sirotkin al giro 33 e Nielsen al giro 34, balzando al comando.

Intanto dalle retrovie la Lamborghini #63 di Dennis Lind (prima) e Marco Mapelli (poi) risale fino all'11° posto accodandosi ad un gruppetto agguerritissimo che combatte per il sesto posto, al quale è posizionato un Louis Delétraz tutt'altro che irresistibile con la Porsche #40 della GPX Racing.

Il nuovo colpo di scena arriva invece dalla direzione gara, che ravvisa velocità troppo elevate in regime di FCY: a farne le spese sono almeno una quindicina di vetture, fra cui troviamo l'Audi #66 della Attempto, le Ferrari #51 e #78 di AF Corse e SMP Racing, la BMW #10 della Boutsen Ginion che comanda in Classe PRO-Am e la Lamborghini #163 di Emil Frey Racing che è in ottava assoluta.

Al 49° passaggio, Patrick Pilet comincia a dire la sua e risale terzo scavalcando Boguslavski, mentre dietro di lui Delétraz comincia a dover cedere il passo a chi insegue, primo fra questi Andy Soucek sulla Bentley #9 della K-Pax Racing.

Al giro 56 Van Der Linde rientra ai box per l'ultima sosta cedendo il volante a Bortolotti, che comincia ad esperimere tutto il suo talento spingendo come un disperato e scavando un solco di oltre 18" nei confronti degli inseguitori.

Ma dopo la successiva girandola di cambi, non poteva mancare un altro incidente e conseguente FCY: questa volta a prendersi sono Alvaro Parente (#9) e Fabian Schiller (#100), quest'ultimo incolpevole a perdere il sesto posto rimanendo in ghiaia alla "Rivazza" dopo la tamponata dello sciagurato portoghese.

Le auto vengono raggruppate e Bortolotti perde il vantaggio sulla Porsche #12 guidata ora da Mathieu Jaminet, che però alla ripartenza non riesce a sbarazzarsi subito della BMW #10 di Karim Ojjeh; il pilota della M6 fa da tappo a tutti e crea sia la nuova fuga di Bortolotti, ma anche un bel caos alle sue spalle.

Siamo al giro 72 e la M6 alla "Variante Alta" finisce in testacoda, con dietro gente che taglia la chicane e chi invece non riesce ad evitare la collisione, come Sandy Mitchell che con la Lamborghini #77 della Barwell Motorsport frana addosso alla Aston Martin #159 di Valentin Hasse Clot (Garage 59).

Altro FCY, mentre la gara perde altri due protagonisti per problemi tecnici: prima la Lamborghini #63 di Orange1-FFF (sospensione) e poi l'Audi #66 che Mattia Drudi stava riportando a punti.

L'ultima ripartenza avviene ad 11'30" dalla bandiera a scacchi: Bortolotti scappa via un'altra volta, si accendono le scintille tra Jaminet, Felipe Fraga (Mercedes #88) e Dries Vanthoor (Audi #32) per il podio, ma le posizioni non cambiano e a stappare lo champagne per primi sono i ragazzi del Belgian Audi Club Team WRT, Bortolotti-Vaxiviere-Van Der Linde.

Campbell-Pilet-Jaminet chiudono secondi con la Porsche GPX, seguiti dalla Mercedes di Marciello-Fraga-Boguslavski, che beffa in volata l'Audi di Vanthoor-Mies-Weerts.

In Top5 troviamo anche la R8 #25 della Saintéloc Racing (Markus Winkelhock-Christopher Mies-Charles Weerts), seguita a distanza dalla Porsche #99 di Dirk Werner-Julien Andlauer-Klaus Bacheler (Rowe Racing).

La miglior Ferrari, fra le mille difficoltà, alla fine è proprio la #51 di Pier Guidi-Calado-Nielsen e in questo caso è stato bravo Alessandro a risalire la china nello stint finale che lo ha riportato settimo.

Ottavo posto per la Optimum Motorsport con la McLaren #69 di Oliver Wilkinson-Rob Bell-Joe Osborne, che batte per un soffio la Porsche di Romain Dumas-Louis Deletraz-Thomas Preining (#40 GPX) e la Lamborghini di Franck Perera-Giacomo Altoè-Albert Costa, in rimonta fino alla Top10 precedendo per 3 decimi la Porsche di Matteo Cairoli-Christian Engelhart-Sven Muller (#54 Dinamic Motorsport).

Fra le mille bagarre che hanno visto a lungo lottare nella Top10 assoluta anche la Lexus della Tech1 Racing, alla fine la vittoria in Silver Class se la portano a casa i ragazzi della Barwell Motorsport con la Lamborghini #78 di Patrick Kujala-Alex MacDowall-Frederik Schandorff, che battono la Aston Martin #159 della Garage59 (Valentin-Andrew Watson) e la Porsche #56 di Dinamic Motorsport (Andrea Rizzoli-Adrien De Leener-Mikkel O. Pedersen).

Garage59 può festeggiare anche in Classe PRO-Am con il successo di Chris Goodwin-Alex West-Jonathan Adam sulla Vantage #188, con podio completato da Chris Froggatt-Jonathan Hui-Eddie Cheever (Ferrari #93-Tempesta Racing) e Michaël Blanchemain-Clément Seyler-Arthur Rougier sulla Audi #26 della Saintéloc Racing.

GT WORLD CHALLENGE ENDURANCE - Imola: Gara