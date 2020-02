GT World: Witt, Schandorff e Mac Dowall sulla Lamborghini-Barwell

La Barwell Motorsport ha completato la propria rosa di piloti per provare l'assalto alla Silver Cup nella stagione 2020 del GT World Challenge Europe.

La squadra inglese aveva già annunciato di voler schierare due Lamborghini Huracán in Endurance Cup, coi ragazzi Am Leo Machitski, Richard Heistand ed Adrian Amstutz che erano stati confermati sulla prima.

In Barwell si è lavorato in queste settimane per definire l'equipaggio della seconda auto formato dai concorrenti Silver: al volante della vettura di Sant'Agata Bolognese vedremo come lo scorso anno Jordan Witt, il quale avrà due nuovi compagni di squadra in Alex MacDowall e Frederik Schandorff, quest'ultimo freschissimo di titolo Lamborghini Super Trofeo Middle East e laureatosi Campione del Mondo nella World Final di Jerez De La Frontera 2019.

"Non vedo l'ora di cominciare la stagione, lo scorso anno ho lavorato con la Barwell e l'inverno è stato fantastico perché il team è forte e avrò degli ottimi compagni di squadra, dunque mi auguro che sia un grande 2020!", ha detto Witt.

MacDowall ha aggiunto: “Sono impaziente di iniziare la stagione con un team vincente che rappresenta un marchio veramente importante. Sarà il mio secondo anno in questo campionato e sono pronto ad affrontare la sfida dando tutto fino alla fine per vincere il titolo".

Contentissimo anche Schandorff: “Sono felicissimo di avere l'occasione di correre per la Barwell Motorsport, non vedo l'ora di essere nuovamente sulle piste europee, voglio lavorare duramente con il team per vincere la Silver Cup. Apprezzo molto l'opportunità che mi ha dato la squadra assieme a Lamborghini Squadra Corse".

In occasione della 24h di Spa-Francorchamps, al terzetto si unirà un altro volto noto del Super Trofeo, Sandy Mitchell, entrato da poco nel programma giovani di Lamborghini Squadra Corse.

"Sono entusiasta di correre nuovamente con la Barwell Motorsport e sono carico per il ritorno a Spa per dare l'assalto per la seconda volta alla Silver Cup in una delle gare GT più importanti del mondo", ha dichiarato Mitchell.