GT World: McLaren raddoppia con Foster, Berry e Shahin in PRO Am

Dopo aver annunciato il proprio programma legato alla Classe PRO, la Optimum Motorsport ha deciso di schierare una seconda McLaren 730S GT3 nel GT World Challenge Europe 2020.

La squadra britannica darà l'assalto all'Endurance Cup con un terzetto tutto australiano di categoria PRO Am formato da Nick Foster, Martin Berry e Yasser Shahin, tutti con esperienza di livello nel GT e pronti per una sfida piuttosto importante.

“E' sempre stato un nostro obiettivo schierare due auto nel GT World Challenge Europe e grazie al supporto di McLaren Customer Racing ora tutto ciò è possibile - ha detto il team principal Shaun Goff - Con le iscrizioni alle Classi PRO e PRO Am ci candidiamo per il successo, non vedo l'ora di cominciare il lavoro nei test pre-campionato. Voglio dare il benvenuto nel team a Yasser, gli daremo tutto per fare bene".