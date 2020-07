GT World: le Porsche GPX con la livrea Targa Florio anni '70

La GPX Racing ha definito i propri equipaggi per le sue Porsche, che nella stagione 2020 del GT World Challenge Europe avranno una livrea retrò molto particolare.

Le tre 911 GT3 R riprendono infatti i colori della livrea Gulf che 50 anni fa la Casa di Weissach utilizzò in occasione della Targa Florio, in cui Jo Siffert e Brian Redman tronfarono con la #12, seguiti dalla #40, mentre la #36 concluse al quinto posto.

Quest'anno la GPX Racing ha scelto non solo di riproporre le colorazioni, ma ha iscritto in Endurance Cup proprio con i numeri #12 e #40 le sue due macchine principali.

Patrick Pilet, Mathieu Jaminet e Matt Campbell condivideranno il volante della #12, mentre Romain Dumas e Thomas Preining saranno nell'equipaggio della #40, con l'alternanza fra Louis Delétraz e Dennis Olsen in base agli impegni in FIA F2 che dovrà affrontare lo svizzero (al momento sicuro di non poter correre al Nürburgring).

Per quanto riguarda la Porsche #36, l'iscrizione agli eventi verrà valutata in base all'evoluzione della situazione derivante dalla pandemia di Coronavirus e dai calendari.

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter ricordare il grande risultato ottenuto dalla Porsche 50 anni fa alla Targa Florio - ha dichiarato il Team Principal, Pierre Brice-Mena - Spero che possiamo fare altrettanto bene nelle sfide che ci si presenteranno nel GTWC a partire da Imola".