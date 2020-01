GT World Europe: Nürburgring notturno novità del calendario 2020

Oltre al nome, il GT World Challenge Europe nel 2020 avrà alcune novità importanti in quella che sarà una stagione molto interessante tra serie Sprint ed Endurance.

Il calendario resta invariato rispetto a quello che avevamo nel Blancpain GT Series del 2019, con due sessioni di test (Paul Ricard a metà marzo e Spa-Francorchamps a giugno prima della 24h) che consentiranno ai concorrenti di prepararsi al meglio per i 10 eventi dell'anno.

Sia Sprint Cup che Endurance Cup ne avranno cinque a testa previsti, con una importante novità per quanto riguarda il Nürburgring, dato che il weekend del 4-5 settembre è stato deciso di partire alle 18;45 locali, per cui la gara si svolgerà nel fantastico scenario notturno dei Monti Eifel che andrà a concludere l'annata del campionato di durata.

Per quanto riguarda la Sprint Cup, confermate le due corse da 1h ciascuna per weekend con inizio alle 14;00, anticipate dalle qualifiche di 20' per pilota per definire le griglie di partenza, tranne per l'appuntamento di Brands Hatch, che essendo da concentrare in due giorni avrà un programma appositamente studiato.

Dal punto di vista sportivo, in Endurance Cup ci sarà come sempre un tempo minimo per effettuare il rifornimento, dopo il quale potrà avvenire anche la sostituzione degli pneumatici, ma senza limitazioni cronometriche. Alla 24h di Spa il pit-stop obbligatorio passa da 5' a 4' e potrà essere completato quando si vorrà dalla 12a alla 22a ora, comprese eventuali situazioni di Full-Course Yellow o Safety Car.

GT WORLD CHALLENGE EUROPE - CALENDARIO 2020

17-19 aprile - Monza (Endurance Cup)

2-3 maggio - Brands Hatch (Sprint Cup)

9-10 maggio - Silverstone (Endurance Cup)

29-30 maggio - Paul Ricard (Endurance Cup)

26-28 giugno - Zandvoort (Sprint Cup)

3-5 luglio - Misano (Sprint Cup)

23-26 luglio - Spa-Francorchamps (Endurance Cup)

4-6 settembre - Nürburgring (Endurance Cup)

25-27 settembre - Budapest (Sprint Cup)

9-11 ottobre - Barcellona (Sprint Cup)

TEST COLLETTIVI

12-13 marzo - Paul Ricard

16-17 giugno - Spa-Francorchamps