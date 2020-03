GT World: ecco le Mercedes della SPS Automotive per l'Endurance Cup

Ci saranno anche due Mercedes della SPS Automotive sulla griglia di partenza del GT World Challenge Europe per la stagione 2020.

La squadra tedesca ha pronta la sua coppia di AMG GT3 che schiererà in Endurance Cup nelle categoria PRO-Am e AM Cup, per le quali ha già stabilito gli equipaggi.

Al volante della prima, che porterà il #20 sulla fiancata, ci sarà Dominik Baumann, visto in TCR Europe con la Hyundai nella passata stagione, coadiuvato da Valentin Pierburg.

Ad alternarsi sulla #44, invece, vedremo un terzetto di Germania composto da Christian Hook, Florian Scholze e Manuel Lauck, coi primi due reduci dalla stagione con la Ferrari di Rinaldi Racing con cui hanno vinto la 24h di Spa 2019.

Entrambe le Mercedes verranno iscritte anche all'International GT Open: Tom Onslow-Cole e Pierburg guideranno la #20, Hook e Lauck la #44.